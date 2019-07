Hilfe in Krisen: „Trauerland“ bietet jungen Menschen Unterstützung

Bremen – Der gemeinnützige Verein „Trauerland“ bietet jungen Menschen, die einen nahen Angehörigen verloren haben, einen geschützten Raum für ihre Trauer.

In den beiden Jahresgruppen für Jugendliche (zwölf bis 15 Jahre sowie 16 bis 18 Jahre) gibt es noch freie Plätze, sagte Sprecherin Silke Boos. Die Treffen finden einmal monatlich in den „Trauerland“-Räumen (Schwachhauser Heerstraße 63a) statt. Die Jugendgruppe „12+“ startet am 24. August, die Jugendgruppe „16+“ beginnt eine Woche später am 30. August. Der Besuch der Gruppen ist kostenfrei. Weitere Infos und Anmeldung unter beratung@trauerland.org sowie unter Telefon 0421/69667280.

In den Gruppen haben Jugendliche Gelegenheit, andere trauernde junge Menschen kennenzulernen und sich untereinander auszutauschen, so Boos. „Die Gruppe bietet den Raum, sich Zeit zu nehmen für die Erinnerung an den geliebten Menschen, der gestorben ist. In der Gruppe kann man erzählen, zuhören, Fragen stellen, Rituale zum Abschied gestalten, Filme schauen, gemeinsam Spaß haben und den eigenen Trauerweg finden“, sagte die Sprecherin.

„Trauerland“ begleitet seit 20 Jahren trauernde Kinder und Jugendliche. Der gemeinnützige Verein wurde 1999 von Beate Alefeld-Gerges in Bremen gegründet und finanziert sich – damals wie heute – fast ausschließlich über Spenden. Die Trauerbegleitung begann mit einer Mitarbeiterin und drei Kindern. Heute bieten die insgesamt 15 Trauergruppen in Bremen, Oldenburg und Verden Platz für 174 trauernde Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus der gesamten Nordwestregion, heißt es. Das umfangreiche Hilfsangebot umfasst neben den Trauergruppen auch Einzelberatungen und Kriseninterventionen in akuten Notlagen. Zudem gibt es eine telefonische Beratungshotline. Zusätzlich zu betroffenen Familien berät die Organisation unter anderem auch Schulen, Kitas und Jugendämter.

Alle Angebote, so betont die Sprecherin des Vereins, können von den Betroffenen kostenfrei in Anspruch genommen werden.

Weitere Infos unter www.trauerland.org