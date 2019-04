Das SOS-Kinderdorf Bremen besteht seit 20 Jahren

13 Standorte umfasst das SOS-Kinderdorf in Bremen, zwei davon in Stuhr-Brinkum und Verden. Zu den Angeboten gehören Wohngruppen für knapp 70 Kinder im Alter von sieben bis 22 Jahren. In dieser Woche feiert das SOS-Kinderdorf seinen 20. Geburtstag. Dazu wurde die Einrichtung mit einem Empfang im Rathaus geehrt.

Bremen – Unter anderem gibt es unter dem Dach des SOS-Kinderdorfs therapeutische und heilpädagogische Wohngruppen, eine interkulturelle Wohngemeinschaft, eine Kindertagesstätte und ein Familienzentrum. In Planung ist ein Angebot für sogenannte „Care-Leaver“ (Jugendliche, die pädagogische Betreuung in Einrichtungen nur schwer oder gar nicht annehmen können), wie Einrichtungsleiterin Karin Mummenthey sagt.

Angefangen hat die Arbeit des SOS-Kinderdorfes in der Region eigentlich bereits 1975. Damals eröffnete die erste Jugendwohngemeinschaft in Stuhr-Brinkum. Weitere Einrichtungen folgten in Lilienthal, Verden und Bremen. Im April 1999 schlossen sich die Angebote zu einer Einrichtung zusammen. Diese firmierte zunächst unter dem Namen SOS-Kinder- und Jugendhilfen Bremen-Verden und wurde 2014 in SOS-Kinderdorf Bremen umbenannt.

Ständige Weiterentwicklung

Karin Mummenthey war von Beginn an dabei und erinnert sich: „Damals habe ich mit 25 Mitarbeitern und fünf Standorten angefangen, heute haben wir 136 Mitarbeiter, 114 Ehrenamtliche und insgesamt 18 Angebote an 13 Standorten.“ Das SOS-Kinderdorf Bremen hat sich ihren Angaben zufolge in den vergangenen 20 Jahren ständig weiterentwickelt. Richtete sich die Einrichtung anfangs ausschließlich an Jugendliche, bietet das SOS-Kinderdorf heute auch Unterstützung für junge Familien und Kleinkinder an.

Das sei auch eine Reaktion auf neue Familienstrukturen, so Mummenthey: „Viele haben heute keine Großeltern oder andere Verwandte in der Nähe, bei der sie sich Hilfe holen können.“ Um gezielt diese Familien zu unterstützen, gibt es beispielsweise das Projekt „Wellcome“, bei dem Ehrenamtliche junge Eltern nach der Geburt eines Kindes mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Und auch mit der Eröffnung der Zentrums 2011 in der Neustadt wurde ein „wichtiger Treffpunkt etabliert, der inzwischen weit über das Viertel hinaus bekannt ist“. Herzstück des 1 600 Quadratmeter großen Zentrums in der ehemaligen Stadtteilbibliothek ist das offene Café im Erdgeschoss, in dem sich Besucher treffen können. „Zahlreiche Veranstaltungen finden hier täglich statt, Eltern können sich individuell beraten lassen. Auch der Second-Hand-Laden für Kinder erfreut sich seit großer Beliebtheit“, erzählt Mummenthey. Sie freut sich, wie gut das Zentrum angenommen wird. 69 000 Menschen besuchten das Haus 2018.

Treffpunkt für „Care Leaver“

Aktuell gehören zum SOS-Kinderdorf Bremen eine Tages- und mehrere Wohngruppen, eine Kindertagesstätte, ambulante und flexible Hilfsangebote, zwei Schulkooperationen sowie zahlreiche offene Hilfs- und Beratungsangebote. Die nächsten Projekte sind schon geplant.

So soll es noch in diesem Jahr einen Treffpunkt für „Care Leaver“ geben. Dabei handelt es sich um Ehemalige der Kinder- und Jugendhilfe, die sich im Übergang zu einem eigenständigen Leben befinden. Ein nicht immer leichter Schritt. Mummenthey: „,Care Leaver' können bei Problemen nicht einfach ihre Eltern um Rat fragen. Hier soll der Treffpunkt, in dem es auch Fachkräfte gibt, helfen.“

Vorgesehen ist zudem für 2020 ein Geschwisterhaus. Hier will das SOS-Kinderdorf Geschwistern, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht mehr bei ihren Eltern leben können, gemeinsam ein neues Zuhause geben.

Übrigens, Waisenkinder, wie einst, gehören heute kaum noch zu den Bewohnern. Die meisten Kinder, so Mummenthey, leben in den Einrichtungen, weil ihre leiblichen Eltern sich nicht um sie kümmern können. gn

Mehr Infos unter:

www.sos-kinderdorf-bremen.de

136 Mitarbeiter, 114 Ehrenamtliche

„Societas Socialis“ war der ursprüngliche Name des Vereins, den der Vorarlberger Medizinstudent Hermann Gmeiner 1949 mit Hilfe von Studienkollegen gründete. Später benannte er den Verein in SOS-Kinderdorf um. Mittlerweile gibt es 38 SOS-Kinderdörfer in Deutschland, teilweise mit mehreren Standorten. Das SOS-Kinderdorf Bremen engagiert sich an 13 Standorten mit 18 Angeboten für Kinder, Jugendliche und Familien.

68 Kinder leben im Moment in Wohngruppen – die jüngsten sind sieben Jahre alt, die ältesten 22. Die 136 hauptamtlichen Mitarbeiter sprechen Arabisch, Dari, Deutsch, Englisch, Farsi, Französisch, Litauisch, Niederländisch, Norwegisch, Plattdeutsch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Tschetschenisch, Ukrainisch und Ungarisch.114 Ehrenamtliche unterstützen die Arbeit – der älteste ist 79, die beiden jüngsten sind 20 Jahre alt. gn