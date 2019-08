Hilfe für die Familie

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Projektbesuche – eine neue Aufgabe, die das Amt des Bürgerschaftspräsidenten für den CDU-Politiker Frank Imhoff mit sich bringt. Ein aktuelles Beispiel: Beim Wilhelm-Kaisen-Bürgermahl sind im vergangenen Jahr 47 000 Euro an Spenden zusammengekommen.

Davon profitieren drei Projekte, darunter das Kompetenztraining für Väter im offenen Vollzug der Justizvollzugsanstalt Bremen – ein Angebot der Caritas in Kooperation mit dem SOS-Kinderdorf und dem Verein Bremische Straffälligenbetreuung.

Präsident Imhoff als designierter Vorstandsvorsitzender der Wilhelm-Kaisen-Bürgerhilfe, Arnold Knigge als stellvertretender Vorstandschef und Bremens Caritasdirektor Martin Böckmann haben dieser Tage die Projektbeteiligten besucht. Inhaltlich geht es darum, was Kinder von Inhaftierten brauchen, was die Väter aktuell tun (können), wie es ihnen dabei geht und wie die Situation insgesamt verbessert werden kann.

„Ich finde interessant, was andere Väter erzählen“, sagt ein Vater. „Mein Sohn ist erst zwei Jahre alt. Was passiert, wenn er zur Schule geht?“ Der Austausch untereinander ist den Teilnehmern wichtig. Und sie sind dankbar für Tipps: „Es ist kompliziert, wenn man im Gefängnis ist“, meint etwa ein Vater. „Die Beziehung ist gestört.“

Elf Teilnehmer haben sich angemeldet. Sie kommen in ihrer Freizeit, an acht Dienstagen – jeweils für anderthalb Stunden. In der JVA haben sie von dem Projekt erfahren und sich freiwillig gemeldet. Alle erkennen den Wert für sich und ihre Familie: „Wir haben Filme gesehen: Wie reagiert man, wenn ein Kind sich abweisend verhält? Brüllen, ignorieren oder den Kontakt suchen?“ – „Ich spiele mehr mit meinem Kind, früher habe ich viel auf der Couch gesessen.“ – „Meine Frau hat gesagt, sie spüre bereits eine Veränderung.“

Die Männer gehen sehr unterschiedlich mit der Situation um. Manche erzählen ihren Kindern nicht, dass sie ins Gefängnis gehen. Andere sind offen. Ein Vater berichtet, dass sein Sohn sogar seinen Freunden von der Inhaftierung erzählt hat: „Mein Sohn sagte: Papa, wenn es wirklich meine Freunde sind, macht es für sie keinen Unterschied.“

„Der Fokus der Arbeit liegt auf der Vaterrolle“, so Bernd Vogelei von der Caritas-Erziehungshilfe und Brigitte Berauer vom SOS-Kinderdorf Bremen, die das Training leiten. „Es geht nicht um die Männer als Straftäter.“ Sie stärken die Teilnehmer, geben Ratschläge und sind positiv überrascht, wie gut die Gruppe funktioniert.

Zentrales Ziel des Projekts ist, dem Aspekt der „Mitbestrafung“ bei Kindern von straffällig gewordenen Eltern begegnen zu können. Wenn ein Elternteil im Gefängnis ist, hat dies für die Kinder nachweislich negative Folgen. Imhoff, Knigge und Böckmann stellen Fragen: Was die Teilnehmer motiviert – und ob sie das Projekt auch im geschlossenen Vollzug für sinnvoll hielten. Eindeutige Antwort: „Ja.“ kuz