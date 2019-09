Hier tanzen die Nonnen

Bremen - Von Martin Kowalewski. 20 Millionen Euro in einem Koffer: Dem Bankangestellten Klaus Müller (Tim Reichwein) stockt der Atem. Frau Oberin Maria Violetta (Maike Merkel), Vorsteherin eines verarmten Nonnenklosters, kommt mit einem ganz ähnlichen Koffer in die Filiale – und geht mit dem falschen Koffer weg.

So beginnt „Sisters in Trouble – Die göttliche Musikkomödie“, deren Premiere im ausverkauften „Fritz“-Theater am Herdentorsteinweg gleich die Herzen der Zuschauer erobert hat.

Müller droht die Versetzung. „Ich werde vergammeln in Borgfeld oder Betonschuhe an und ab in die Wümme“, seufzt er. In der vorigen Nacht hatte er den ominösen Koffer auf Weisung seines Chefs Dr. von Wildesmatt (Philipp Trant) angenommen. Dieser hat einen Deal mit der Mafia und will sich nach der Pleite seiner Bank mit seiner Frau in die Karibik absetzen.

Von Wildesmatt bekommt auch bald Besuch von der Mafia: Kein Mann mit cooler Sonnenbrille, kein Anzug, sondern eine gebeugte alte Frau (Maike Merkel) am Stock hinkt in seine Wohnung – und fragt auf Italienisch nach dem Geld für ihren Sohn. Ziemlich schrullig, aber auch sehr überzeugend deutet sie mit ihrem Stock ein Maschinengewehr an. Lacher, eine wirklich witzige Szene.

Müller verkleidet sich als Nonne, um in das Kloster zu kommen, von Wildesmatt bricht ein.

Der Tresor bleibt zu, dafür öffnet sich eine andere Welt: Im Kloster geht es nicht immer fromm zu. Schwester Maria Purpura brennt Schnaps und trinkt ihn laufend. Sarah Fleige spielt sie mit einer wunderbar verruchten und zugleich sympathischen Note.

„Scharfe Grillfackel“

Die Vergangenheit dieser Nonne als Tänzerin an der Stange zeigt Fleige, die auch die Choreographie für das Stück geschrieben hat, tanzend zu „Come together“ von den Beatles. Sie sagt: „Ich sah aus wie eine Grillfackel und war genauso scharf.“ Das nimmt man ihr nach dieser heißen Tanzperformance ab.

Ein bisschen unberechenbar ist Schwester Maria Rosalinda. Sie neigt zum Stottern und leidet unter dem „katholischen Tourette“: Hin und wieder kriegt sie kleine Anfälle, so als würde sie ausrasten, und stößt Worte hervor, vor allem: „Babylon“. Lena Wischhusen spielt sie niedlich-naiv. Man ahnt eine verdrängte Seite an ihr.

Nach einiger Zeit fliegt die Tarnung der Herren auf. . . Christopher Kotoucek hat mit „Sisters in Trouble – Die göttliche Musikkomödie“ mal wieder einen kurzweiligen Schwank (Regie: Tim Reichwein) geschrieben. Die eigenwilligen Nonnen singen und tanzen wunderbar. Natürlich erklingen auch Gospel-Stücke und spirituelle Songs wie „Oh happy day“ oder „I will follow Him“. Am Ende der Premiere steht der Saal. Zuschauerin Katja (40) aus Achim sagt: „Toll. Die Schauspieler waren echt authentisch in ihren Rollen.“

Die Termine

„Sisters in Trouble – Die göttliche Musikkomödie“ ist im „Fritz“-Theater, Herdentorsteinweg 39, zu sehen. Mehrere geplante Aufführungen sind bereits ausverkauft. Die nächsten nicht ausverkauften Vorstellungen: 29. September und 17. Oktober um 19.30 Uhr, 18. Oktober um 20 Uhr, 20. und 31. Oktober um 19.30 Uhr, 1. und 2. November um 20 Uhr. Eintritt: 31 bis 33 Euro. mko