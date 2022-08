Hier geht nichts mehr: Diese Baustelle in Bremen behindert den Verkehr

Von: Johannes Nuß

Der Wall in Bremen wird für ein Jahr lang umgebaut. Hier soll eine Fahrradpremiumroute entstehen. © Schöning/imago/Archivbild

Nach wochenlangen Bauarbeiten ist die Brill-Kreuzung in Bremen wieder frei. Doch jetzt ist der Wall dicht, denn dort entsteht eine Radpremiumroute.

Bremen – Die Bauarbeiten und die damit einhergehende Sperrung der Brill-Kreuzung mitten in der Bremer Innenstadt stecken den Autofahrer noch in den Knochen, da ist schon die nächste Baustelle mitten im Zentrum von Bremen eingerichtet: Der Wall wird innerhalb der nächsten zwölf Monate zum Premium-Radweg ausgebaut. Das wird erneut für heftige Störungen im Verkehr sorgen. Zwischen Doventor und Bürgermeister-Smidt-Straße geht in Richtung City nämlich seit heute, Montag, 29. August 2022, nicht mehr viel für Autofahrer.

Wall in Bremen wird Radpremiumroute: Wall zwischen Doventor und Bürgermeister-Smidt-Straße gesperrt

Schritt für Schritt nimmt die Umsetzung der 2014 im Verkehrsentwicklungsplan „Bremen 2025“ verankerten Premiumstrecken für Radfahrer Gestalt an. Mehrere Teilstücke sind bereits durch das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) fertiggestellt worden, weitere Baumaßnahmen des mit Bundesmitteln geförderten Projekts werden entweder in diesem Jahr beendet oder begonnen. Eines davon ist der Umbau der Wallanlage. Das sorgt seit eben heute für Autofahrer in Bremen erneut für Behinderungen.

Die Radpremiumroute „D.15“ erstreckt sich auf mehr als 40 Kilometern von Farge in Bremen-Nord über Gröpelingen, Walle, Mitte, östliche Vorstadt und Hastedt bis nach Hemelingen und Mahndorf. Ein Stück der Strecke teilt sich die „D.15“ mit der Fahrradroute „Wallring“, die als Verteilerkreis um die Innenstadt fungieren soll.

Wall in Bremen gesperrt: Im Zuge der Baumaßnahme wird der östliche Radweg verbreitert

Im Zuge der Baumaßnahme wird der östliche Radweg verbreitert, während die westlich gelegenen Seitenräume unangetastet bleiben, heißt es in einer Pressemitteilung des Amts für Straßen und Verkehr in Bremen. Zudem sollen einige Knotenpunkte für den Fuß- und Radverkehr angepasst werden.

Die Radpremiumroute D.15: Stück für Stück mehr Fahrvergnügen Ein Netz aus schnellen Fahrradrouten soll sich laut Verkehrsentwicklungsplan über Bremen erstrecken. Die Strecke D.15 soll auf einer Länge von 43,8 Kilometern von Farge in Bremen-Nord über Gröpelingen, Walle, Mitte, östliche Vorstadt und Hastedt bis nach Hemelingen und Mahndorf bis in den Bremer Osten führen. Zwischen Arbergen und dem Bahnhof Mahndorf wird ein Netzschluss geplant. Weitere Abschnitte bis zur Stadtgrenze mit Achim sollen folgen.

(Quelle: Amt für Straßen und Verkehr)

Ab Dienstag, 30. August 2022, wird dann in der Bremener Innenstadt der Abschnitt Altenwall zwischen Ostertorsteinweg bis zur Straße Tiefer bearbeitet. Dabei wird dort für Radfahrer eine circa 4 Meter breite sogenannte „Protected Bike Lane“ auf der Fahrbahn hergestellt.

Wall in Bremen wird Radpremiumroute: Die Bauarbeiten in Höhe Altenwall sollen bis Ende November fertig sein

Der vorhandene bauliche Radweg am Rande der Wallanlagen wird zum Gehweg umgebaut, sodass auch Fußgängerinnen und Fußgänger von der Maßnahme profitieren. Geplant ist, die Baumaßnahme bis November abzuschließen. Insgesamt soll der Umbau zur Radpremiumroute am Bremer Wall ein Jahr dauern.

Doch, allzu große Hoffnung, dass der Zeitplan auch wirklich eingehalten werden kann, macht das Amt für Straßen und Verkehr in Bremen nicht und sichert sich gleich von Anfang an ab: „Die hier angeführten Bauzeiten gelten angesichts des derzeitigen Baustoffmangels und einhergehenden Kostensteigerungen als aktueller Planungsstand und sind ohne Gewähr. Die farbliche Markierung der Radpremiumrouten befindet sich derzeit noch in der Planungsphase“, heißt es in der Pressemitteilung.