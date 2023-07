Hiebe statt Liebe: Brutale Räuber locken Dating-Nutzer in Falle – jetzt warnt die Polizei

Von: Fabian Raddatz

Ein 24-Jähriger ist in Bremen am Sonntagabend in eine Falle geraten. Statt des erwarteten Dates wurde er überfallen. Das hat offenbar System.

Bremen – Statt Liebe gab es Hiebe: Ein 24-Jähriger ist am Sonntagabend, 8. Juli, Opfer eines Raubüberfalls geworden. Eigentlich wollte sich der junge Mann mit einer Frau treffen, die er kurz zuvor über ein Dating-Portal kennengelernt hatte. Dazu hatten sie einen Park nahe der Straße Osternadel in Bremen-Hemelingen als Treffpunkt ausgemacht.

Nach zwei Raubüberfällen sucht die Polizei nach Zeugen. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Doch dort wartete nicht das vermeintliche Date auf ihn: Als der 24-Jährige gegen 22 Uhr eintraf, kamen direkt zwei Unbekannte auf ihn zu, die ihn festhielten. Von einem dritten wurde er mit einem Schlagstock bedroht. „Nachdem der 24-Jährige Bargeld an die Gruppe ausgehändigt hatte, verlangte der Rädelsführer noch die EC-Karte“, so die Polizei in einer Mitteilung.

Hiebe statt Liebe: Brutale Räuber locken Dating-Nutzer in Falle – perfide Masche

Der junge Mann schrie lautstark um Hilfe, daraufhin bekam er eine Faust ins Gesicht. Bevor das räuberische Trio flüchtete, nahmen sie noch die heruntergefallene Brille des Geschädigten mit. Sie flohen in Richtung Sandhofstraße.

Die Masche sei nicht neu, sagte Nils Matthiesen, Sprecher der Polizei Bremen, auf Nachfrage. Er rät, sich nie an einem unbekannten Ort zu verabreden, wie etwa einer fremden Wohnung. Besser wäre es, sich in einer Gegend zu verabreden, die man kennt.

Ratsam sei es zudem, einen belebten Ort auszuwählen – etwa ein Lokal oder ein Café. „Planen Sie selbst Ihre An- und Abreise, um nicht von Ihrer neuen Bekanntschaft abhängig zu sein. Informieren Sie eine Person Ihres Vertrauens darüber, wann und wo Sie verabredet sind“, so Matthiesen. Zudem solle darauf geachtet werden, das Handy aufgeladen und dabei zu haben.

Nach Überfall in Hemelingen: Polizei sucht nach Zeugen

Im Fall des ausgeraubten 24-Jährigen sucht die Polizei nach Zeugen: Der Haupttäter soll zirka 1,75 Meter groß und um die 20 Jahre alt gewesen sein, einen schwarzen Bart und eine normale Statur gehabt haben. Er trug einen weißen Pullover. Die anderen Angreifer sollen zwischen 16 und 22 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,85 Meter groß gewesen sein. Einige trugen ebenfalls einen Bart.

Bereits einen Tag zuvor wurde ein Mann in die Dating-Falle gelockt

Erst am Samstag wurde ein 53-Jähriger gegen 21.30 Uhr in einem Park in der Schlengstraße überfallen. Auch er wurde mit einem vermeintlichen Date gelockt. „Unter dem Vorhalt von Messern erpressten zwei Täter Bares, mehrere Geldkarten und die dazugehörigen PINs. Ein Dritter fuhr mit dem Fahrrad und den Karten zu einem Geldautomaten und hob Geld ab“, schreibt die Polizei.

In diesem Fall wird ein Räuber als zirka 16-Jähriger beschrieben – 1,75 Meter groß und schmächtig. Neben dunklem T-Shirt und dunkler Hose trug er eine schwarze Cap. Der zweite Täter wird auf 25 Jahre geschätzt, soll etwa 1,80 Meter groß, Träger eines dunklen Bartes und von kräftiger Statur sein. Er trug eine schwarze Hose, eine Sonnenbrille mit goldenem Gestell und soll sowohl Deutsch als auch Arabisch gesprochen haben. Der Fahrradfahrer soll zirka 1,70 Meter groß und schmächtig sein. Er habe eine lange Nase gehabt und trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose. Neben deutscher soll auch er in arabischer Sprache gesprochen haben.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt der Kriminaldauerdienst Bremen unter 0421 /62-3888 entgegen. Ob sie in einem Zusammenhangt stehen, das werde nun geprüft, so die Polizei.