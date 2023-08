Hiebe statt Erotik: Junger Bremer tappt in Falle

Von: Elisabeth Gnuschke

Innerhalb weniger Wochen sind in Bremen drei Männer in Sexfallen getappt – für sie gab es Hiebe statt Sex. Die Polizei ermittelt. © Kuzaj

Ein junger Mann ist jetzt in Bremen in eine Erotikfalle getappt. Es war nicht der erste Fall dieser Art in den vergangenen Wochen. Die Polizei ermittelt.

Bremen – Prügel statt Sex hat am Dienstagabend ein 26 Jahre junger Mann in Hemelingen erhalten. Nach Polizeiangaben hatte er sich mit einer Frau über ein Chatportal zum Sex verabredet – und tappte damit in eine Falle.

Der 26-Jährige hatte die Frau bei einem Chat kennengelernt, berichtete am Mittwoch Polizeisprecher Nils Matthiesen. Den Angaben zufolge verabredeten sich die beiden zum Sex. Das Date fand um 22 Uhr in der Drebberstraße in Hemelingen statt. Dort sagte ihm die Jugendliche, dass sie erst 17 Jahre alt sei, hieß es weiter. Daraufhin wollte der 26-Jährige wieder wegfahren, sah sich aber plötzlich einer Gruppe von jungen Männern gegenüber, berichtete Matthiesen. Die Jugendlichen fragten ihn, was er von dem Mädchen wolle, schlugen ihn und entwendeten sein Handy. Anschließend flüchtete die Truppe. Der junge Bremer erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort von Sanitätern behandelt, sagte der Sprecher. Die Täter werden als 15 bis 17 Jahre alt, schlank sowie mit dunklen Haaren und dunklem Teint beschrieben.

Hiebe statt Erotik: Chatpartnerin lockt Männer in die Falle

Erst wenige Wochen zuvor, Anfang Juli, gab es laut Matthiesen zwei ähnliche Fälle in Hemelingen. Dabei wurden ein 24-Jähriger und einen Tag später ein 53-Jähriger von einer Chatpartnerin in eine Sexfalle gelockt. Die Kripo ermittelt zu allen drei Fällen. Hinweise an den Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421/362-3888.

Und die Polizei hat auch Tipps für Treffen mit dem unbekannten Online-Flirt parat. Matthiesen: „Verabreden Sie sich in einem Lokal oder in einer Gegend, die Sie kennen. Verabreden Sie sich nie in einer Wohnung oder an einem Ihnen unbekannten Ort. Wählen Sie einen belebten Ort, am besten ein Lokal oder Café.“ Außerden, so der Polizeisprecher weiter, sollten Menschen die An- und Abreise zum Sextreffen selbst planen, um nicht von der neuen Bekanntschaft abhängig zu sein. Zudem sei es sinnvoll, nicht einfach zum Date mit einer wildfremden Person zu marschieren, sondern einen Menschen seines Vertrauens über die Verabredung zu informieren.