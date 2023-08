„Hidden Champion“: Eine ganz besondere Folie aus Bremen fürs Olympia-Schwimmbad in Peking

Von: Martin Kowalewski

Projekt des Bremer Unternehmens „Vector Foiltec“ aus diesem Jahr: „The Leaf“ im Assiniboine Park in Kanada. © Richard Seck Architectural Photography

Ein Unternehmen aus dem Bremer Norden ist weltweit bekannt für seine speziellen Folien. Und damit hat „Vector Foiltec“ bereits Anlagen in Peking und zuletzt in Kanada überdacht.

Bremen – International erfolgreich und nach mehr als 40 Jahren immer noch zu Hause im Bremen Norden: Der Mittelständler „Vector Foiltec“ ist Weltmarkführer für Überdachungen und Fassaden aus dem Werkstoff ETFE. Folien und Kissen daraus weisen nach Angaben des Lesumer Unternehmens (Steinacker 3) Vorteile gegenüber Glas auf. „Vector Foiltec“ gilt als echter „Hidden Champion“ an der Weser, der auf eine beachtliche Erfolgsgeschichte zurückblickt.

„Vector Foiltec“ aus Bremen: Mit einem transparenten Dach für eine Mangrovenhalle fing alles an

Im Jahr 1982 will der „ Burger‘s Zoo“ von Arnheim in den Niederlanden ein transparentes Dach für seine Mangrovenhalle bauen lassen. „Es war ein neues Konzept, einen Zoo zu denken“, sagt Philipp Lehnert, Geschäftsführer bei „Vector Foiltec“. „Nicht Gehege an einer Straße, sondern ein riesiger der freien Wildbahn nachempfundener Bereich.“ Es habe sich um eine entsprechend sehr große Halle gehandelt. „Mit Glas wäre das schwer geworden“, sagt der 39-Jährige. Sein Vater Stefan Lehnert und Freunde versuchten sich an einer Lösung, erzählt Lehnert. Heraus kam eine Lösung mit Folienkissen aus dem Material ETFE (Ethylen-Tetrafluorethylen) – leicht, reißfest, isolierend, im besonderen Maße durchlässig und stabil gegenüber UV-Strahlung. „Die Grundlage des Materials stammt aus der Raumfahrtforschung“, erklärt Lehnert. Auch der Segelsport diente als Inspirationsquelle.

Die eingesetzten Folien haben eine Dicke von 0,08 bis 0,3 Millimetern. Als Regenschutz reichen straff gespannte Folien. Bei Überdachungen, bei denen es auf die Isolierwirkung ankommt, werden sie zu Kissen zusammengenäht. Die Luft in den Kissen wird ständig ausgewechselt. Das Bremer Unternehmen bietet seine Lösungen unter dem eingetragenen Namen „Texlon“ an. Etwa 1.700 Projekte in mehr als 100 Ländern hat „Vector Foiltec“ bereits umgesetzt. 50 realisierte Überdachungen sind größer als 10.000 Quadratmeter, heißt es aus Lesum.

Wir schreiben das Jahr 2001, das Unternehmen hat bereits viele Erfahrungen gesammelt und erlebt den großen Durchbruch mit dem „Eden-Project“ im britischen Cornwall. 625 Folienkissen mit einer Fläche von 30.000 Quadratmetern überdachen einen botanischen Garten. Damit ist klar: Auch große Projekte sind mit den Folienkissen machbar. Das Projekt hat weite Wellen in der Architekturszene geschlagen, erzählt Lehnert nicht ohne Stolz.

Überdachung aus Bremen für Indoor-Wasserfall in Kanada

2007 überdacht „Vector Foiltec“ das Olympia-Schwimmbad „National Aquatics Center“ in Peking mit einer 100.000 Quadratmeter großen Außenhaut aus wabenförmigen Elementen – das bisher größte fertiggestellte ETFE-Projekt der Welt.

In diesen Jahr hat das Bremer Unternehmen den Botanischen Garten „The Leaf“ im Assiniboine Park, Winnipeg, Kanada, überdacht. Unter der 6.000 Quadratmeter großen „Haut“ befindet sich der größte Indoor-Wasserfall Kanadas. Tropische und mediterrane Pflanzen sowie Schmetterlinge können bestaunt werden, heißt es. Schnee auf dem Dach und Außentemperaturen von minus 40 Grad stören dann nicht.

Folienkissen mit drei Schichten wurden verbaut für die Überdachung des Einkaufs- und Unterhaltungszentrums mit Erlebnisschwimmbad Khan Shatyr in Astana (Kasachstan). Dabei soll es sich um das größte Zelt der Welt handeln. Eine 150 Meter hohe Zeltkonstruktion sorgt für ein angenehmes Innenklima. Draußen treten Temperaturen von minus 40 bis plus 40 Grad auf. Für Dächer in Skandinavien werden teilweise sogar fünf Schichten verwendet.

80 Prozent der Folie werden in Lesum bearbeitet, wo es eine 2.000 Quadratmeter große Büro- und Produktionsfläche gibt. Hier herrscht eine ruhige, konzentrierte Arbeitsatmosphäre an den Tischen und den Maschinen. An einem Plotter-Tisch werden die Folien nach Vorgabe von Computerdateien passend für das jeweilige Projekt geschnitten. Zwei Frauen arbeiten an einer Schweißstation. Sie legen die Folien-Enden übereinander. An der Stelle der Naht wird die Folie von unten und oben zusammengedrückt und verschweißt – mit Hitze und Druck. Folienkissen entstehen. Das Unternehmen hat die eingesetzten Schweißmaschinen selbst entworfen.

Auf einem Tisch werden Folien zusammengelegt. Auch eine Lage mit speziellem Sonnenschutz ist zu sehen. 92 Prozent des Lichts werden reflektiert, sagt Wirtschaftsingenieur Lehnert. So soll Hitzestau im Inneren des Gebäudes verhindert werden. Wenn man später vom Boden auf das Dach blickt, soll das wie der Blick durch eine Sonnenbrille aussehen.

Blick in die Produktionshalle von „Vector Foiltec“. Vorn Geschäftsführer Philipp Lehnert. © Kowalewski

„Lesum ist ein sehr schöner Standort“, betont Lehnert. Er lobt die Mischung aus Gewerbe- und Wohngebiet. Der Lesumer Bahnhof sei nah, die Stadt gut erreichbar. 100 Menschen arbeiten in Lesum, 20 in der Bremer Überseestadt. Der 39-Jährige wünscht sich, dass junge Bewerber ein stärkeres Interesse an Unternehmen aus dem Mittelstand zeigten. Auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit stellen die Luftkissen aus ETFE eine gute Lösung dar, betont Experte Lehnert. Durch ihr leichtes Gewicht lasse sich CO2 beim Bau des Tragwerks einsparen. Zudem ließen sich die Folien recyclen.

Bremer Unternehmen „Vector Foiltec“ mit 18 Standorten weltweit

„Vector Foiltec“ wurde 1982 gegründet. Weltweit arbeiten etwa 250 Menschen mit 45 verschiedenen Nationalitäten bei dem Unternehmen, das über 18 Standorte verfügt. Hauptsitz und Produktionsschwerpunkt ist Lesum. Eine Fabrik in China produziert vorwiegend für den chinesischen Markt. Die Gründer von „Vector Foiltec“, Dr. Stefan Lehnert und Reinhard Schmidt, wurden 2008 als „Bremer Unternehmer des Jahres“ ausgezeichnet.