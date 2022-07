Freibäder in Bremen: Abkühlung bis in den Abend – Bäder heute länger geöffnet

Von: Marcel Prigge

Teilen

Heute wird es heiß in Bremen. Die Bremer Bäder reagieren jedoch auf die Hitzewelle. Deshalb haben die Freibäder heute länger geöffnet. (Symbolbild) © Thomas Warnack/dpa

Heute werden Temperaturen bis zu 40 Grad in Bremen erwartet. Die Bäder reagieren darauf. Deshalb haben die Bremer Freibäder heute länger geöffnet.

Bremen – Die zweite große Hitzewelle des Jahres ist in Deutschland angekommen. Am heutigen Dienstag, 19. Juli 2022, werden in Niedersachsen und Bremen Temperaturen bis zu 40 Grad erwartet. Doch eine Abkühlung ist in Sicht, denn die Bremer Bäderbetriebe reagieren auf die hohen Temperaturen und lassen die Freibäder heute länger geöffnet.

Hitze in Deutschland: Bremer Bäderbetriebe reagieren und lassen Freibäder länger geöffnet

Laut einem Bericht von buten un binnen werden alle Freibäder der Stadt Bremen heute bis 20 Uhr geöffnet sein. Das betrifft also das Horner Bad, das „Schloßparkbad“, das Freibad Blumenthal, das Stadionbad und das Westbad. Das Südbad in der Bremer Neustadt schließe jedoch schon um 13:00 Uhr.

Freibäder in Bremen länger offen: Änderungen der Öffnungszeiten nur spontan möglich

Wie eine Sprecherin der Bäderbetriebe mitteilte, könnten die Bäder nur spontan auf solche Wetterereignisse und Änderungen der Öffnungszeiten reagieren. Das läge vor allem an dem Vereinstraining, das in vielen Bädern am Abend stattfinde. Auch angespannte Personallage wegen der Corona-Pandemie mache es nicht einfach, die Öffnungszeiten zu verlängern. Aufgrund des Personalmangels schließe deshalb das Südbad früher.