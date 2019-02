40 Heuballen haben im Bremer Stadtteil Osterholz gebrannt. Die Rauchentwicklung war so stark, dass Anwohner gewarnt wurden.

Bremen - Die Feuerwehr wurde um 23.27 Uhr in die Osterholzer Dorfstraße alarmiert. Beim Eintreffen brannten etwa 40 Heuballen an einer Baumgruppe in voller Ausdehnung. Die Ballen wurde vom Eigentümer mit einem Traktor auseinandergezogen und von der Feuerwehr abgelöscht.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung erreichten mehrere Anrufe, auch aus angrenzenden Landkreisen, die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle. Daher wurde eine Warnung zum „Geschlossen halten von Fenstern und Türen“ über das Modulare Warnsystem „MoWaS“ gesendet. Die Warnungen wurden über die angeschlossenen Warn-Applikationen wie zum Beispiel NINA (vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) und die Rundfunksendeanstalten ausgestrahlt. Das teilt die Feuerwehr Bremen mit.

Gegen 7.04 Uhr konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. Insgesamt waren zehn Fahrzeuge der Feuerwehr mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort.