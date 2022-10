„Bürobiester“ auf dem Theaterschiff Bremen

Von: Jörg Esser

Pendelt aus Hamburg regelmäßig an die Weser: Katrin Zierof steht in der Musicalkomödie „Bürobiester“ von Anfang November bis Ende Januar 2023 auf dem Theaterschiff an der Tiefer auf der Bühne. © Esser

Jahresendspurt auf dem Theaterschiff an der Tiefer: Am 3. November feiert die Musicalkomödie „Bürobiester“ ihre Premiere. Katrin Zierof spielt eine Hauptrolle.

Bremen – „Bürobiester“ heißt das neue Stück auf dem Theaterschiff Bremen, das am Donnerstag, 3. November, um 20 Uhr Premiere feiert. Der Titel des Stücks weckt Neugier, der Kartenvorverkauf läuft gut. Zusatztermine werden in den Spielplan eingearbeitet. Das ist schön fürs Theaterschiff und für Katrin Zierof. Die charmante Hamburgerin spielt eine Hauptrolle in der Musicalkomödie, die Vorstandsassistentin Gigi Müller. Die sei übrigens kein Biest, sondern eher naiv und hilfsbereit. „Eine Frau mit sehr großem Herz“ eben.

Katrin Zierof, Jahrgang 1982, hat schon Theaterschiff-Erfahrung gesammelt. Sie hat in „Girlies, Gameboy, Gummibärchen“ aus der Feder von Dirk Böhling mitgespielt. Etappenweise. „Vor dem ersten Corona-Lockdown haben wir noch vier Wochen gespielt, dann war Schicht im Schacht“, erzählt die gebürtige Rostockerin im Gespräch mit unserer Redaktion. Auch eine Aufführung, die wegen Weser-Hochwassers und Sturmflut abgebrochen werden musste, habe sie auf den schwankenden Planken miterlebt.

Zierof pendelt regelmäßig von Hamburg nach Bremen – an Probetagen und ab nächster Woche an den Spieltagen. Das kostet Zeit. Und wegen diverser Verspätungen und Signalstörungen vielleicht auch Nerven. Außerdem bleibt wenig Zeit, um Bremen kennenzulernen, obwohl sie immer wieder beruflich an der Weser ist. „Ich liebe das Schnoor-Viertel“, sagt sie. In den vielen kleinen Gassen falle es ihr allerdings schon schwer, sich zurechtzufinden. „Ich entdecke Bremen vor allem, wenn ich mich verlaufe.“

Theater und „Morden im Norden“

Katrin Zierof ist Schauspielerin, Hörspiel-Sprecherin und Choreographin. Sie hat an der „Stage School Of Music, Dance and Drama“ in Hamburg studiert. Sie steht häufig auf Theaterbühnen in Hamburg, Bremen und ganz Deutschland. Und vor Fernsehkameras – bei „Morden im Norden“ ist sie an der Seite von Ingo Naujoks und Sven Martinek zu sehen. „Ich bastele an meiner Fernsehkarriere“, sagt die 40-Jährige. „Da muss man weniger arbeiten und verdient mehr Geld.“. Außerdem gebe es vor den Filmkameras mehrere Chancen, fährt sie fort. „Wenn ich auf der Theaterbühne etwas vermassele, darf ich es nicht nochmal versuchen.“

Das gilt auch für „Bürobiester“ auf dem Theaterschiff. Die Musicalkomödie von Franziska Kuropka und Kathi Damerow sei „kurzweilig, witzig und schnell“. Und es werde sehr viel gesungen, Hits von Marianne Rosenberg bis Lady Gaga, und sehr viel getanzt. „Aber es gibt auch Herzmomente.“ Medleys singe sie gerne, sagt Zierof. Und „Durch den Monsun“ von „Tokio Hotel“.

Lady Gaga und „Durch den Monsun“

Und worum geht es bei den „Bürobiestern“? Gigi Müller soll für ihre herrschsüchtige Chefin Gloria Griesbach (gespielt von Marie Christine Banga) eine Geburtstagsfeier zu deren 40. organisieren. Eine „Huldigungsfeier“ sozusagen. Gigi legt los. 100 Einladungen werden verschickt. Aber es hagelt Absagen. Nur Marketingchef Gil (Jan Altenbockum) kommt. Der Wahnsinn nimmt seinen Lauf. . . Marina Zimmermann komplettiert das vierköpfige Ensemble. Regie führt Oliver Geilhardt.

Vorstellungen bis Ende Januar

Die Musicalkomödie „Bürobiester“ feiert am Donnerstag, 3. November, um 20 Uhr ihre Premiere auf dem Theaterschiff an der Tiefer. Das Stück steht bis Ende Januar 2023 auf dem Spielplan. Gespielt wird bis zu fünfmal pro Woche (donnerstags bis sonntags, sonnabends zwei Vorstellungen). SIlvester spielt das Ensemble um 17.30 und um 21 Uhr. Karten zum Preis ab 31,50 Euro sind unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung erhältlich.