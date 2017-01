„Hervorragendes Ergebnis“

Bremen - Der Neubau ist bezogen. Das „Hauptquartier“ der Bremischen Volksbank an der Domsheide hat ein ganz neues Gesicht bekommen. Und das Institut selbst hat für 2016 nach eigenen Angaben „ein hervorragendes Jahresergebnis erwirtschaftet“. So ist die Bilanzsumme um rund acht Prozent gewachsen – um 65,4 auf 897 Millionen Euro.

Die eigenständige Genossenschaftsbank hat jetzt ihr vorläufiges Jahresergebnis vorgelegt und unter anderem ein „sehr stabiles und deutlich über dem Branchentrend liegendes Kreditwachstum und wachsende Provisionserträge“ registriert. Zum Bilanzsummen-Wachstum haben laut Vorstandschef Ulf Brothuhn insbesondere gestiegene Kreditausleihungen und ein hoher Zufluss von Eigenanlagen beigetragen.

Das Kreditgeschäft der Bremischen Volksbank ist weiteren Angaben zufolge um rund 29 Millionen Euro (5,3 Prozent) gewachsen. „50 Prozent Wachstum entfiel auf Ausleihungen im Firmenkundengeschäft und 50 Prozent auf Ausleihungen an Privatkunden“, so Brothuhn. Die Bremische Volksbank habe von einem Bauboom in Bremen und „umzu“ profitiert und sich im Wettbewerb der Baufinanzierer „sehr gut behauptet“.

Das Einlagenvolumen sei um sechs Prozent oder 31,3 Millionen Euro ausgeweitet worden, heißt es weiter. Insbesondere im Firmenkundengeschäft und im Geschäft mit institutionellen Anlegern sei die Bank aufgrund der Zinssituation und des Wettbewer-berverhaltens teilweise mit hohen Einlagenzuwächsen konfrontiert worden. Brothuhn weiter: „Negativzinsen für Privatkunden sind aus heutiger Sicht nicht geplant.“

Im Wertpapiergeschäft verbuchte die Bremische Volksbank ein Plus von 6,5 Prozent (19 Millionen Euro), die Zahl der Mitglieder stieg von 6. 193 auf 6. 698. Der Zinsüberschuss lag mit 16,67 Millionen Euro knapp unter dem Zinsüberschuss des Vorjahres (16,9 Millionen), der Provisionsüberschuss wurde von 5,1 auf 5,4 Millionen Euro gesteigert, die Verwaltungsaufwendungen stiegen bedingt durch Investitionen in Personal und technische Ausstattung von 14,3 auf 14,6 Millionen Euro. Und: „Für den vorläufigen Abschluss der Sanierung der Hauptstelle wurden im Jah-resergebnis rund 1,1 Millionen Euro verarbeitet.“

Unter dem Strich bleibt ein Vorsteuerergebnis, das mit knapp 6,3 Millionen um 2,3 Millionen Euro über Ergebnis des Vorjahres lag. Die hierauf anfallenden Steuern führen zu einem Nachsteuerergebnis von rund 4,7 Millionen Euro, heißt es weiter. 2015 waren es 3,1 Millionen Euro.

Für 2017 erwarten Brothuhn und Vorstandskollege Detlev Herrmannn wegen der Niedrigzinsphase ein leicht abgeschwächstes Ergebnis. Im Kundenkreditgeschäft und im Wertpapiergeschäft strebt das Geldinstitut weiteres Wachstum an.

