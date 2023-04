Allein auf Reisen oder ausgesetzt? Herrenloser Hund fährt Bahn – und sucht Herrchen und Frauchen

Von: Steffen Maas

Teilen

Ein herrenloser Hund bereist im Regional-Express Niedersachsen und Bremen: Jetzt fragen Bundespolizei und Tierheim, wem der Rüde gehört.

Bremen – Etwas orientierungslos, berichtet die Bundespolizei am Dienstagnachmittag in einer Mitteilung, sei am vergangenen Freitag, 14. April 2023, ein Mischlingsrüde durch den Regional-Express RE1 von Hannover nach Norddeich geirrt. Nachdem im Zug kein Halter ausfindig gemacht werden konnte, nahm sich ein besorgter Fahrgast am Hauptbahnhof in Bremen dem schwarzfahrenden Hund an. Mittlerweile tobt der Rüde im Tierheim Bremen-Findorff – und hofft weiterhin, dass sich sein Besitzer oder seine Besitzerin melden.

Herrenloser Hund im Regional-Express: Polizei und Tierfreunde rätseln über Herkunft

Alleine auf Reisen, doch vielleicht nicht herrenlos? Der zugfahrende Rüde kommt gerade im Tierheim Bremen unter. © Tierheim Bremen

Die Beamten der Bundespolizei, die dem Vierbeiner im Bremer Hauptbahnhof kurzzeitig Obhut gewährten, rätseln jetzt: Ist der Mischlingsrüde irgendwo bei Hannover ausgebüxt und alleine auf Reisen gegangen? Befand sich im Zug mit der Nummer 4430, der am Freitagabend um 19:20 Uhr aus Hannover abgefahren ist, doch der Besitzer oder die Besitzerin? Oder wurde der gepflegte, hellbraune Mischlingsrüde herzlos ausgesetzt?

In diesen Bahnhöfen könnte der herrenlose Hund zwischen Hannover und Bremen zugestiegen sein

Hannover

Wunstorf

Nienburg

Eystrup

Dörverden

Verden

Achim

Bremen-Mahndorf

Die Beamten hoffen, dass die Odyssee des Vierbeiners noch ein glückliches Ende nimmt. Hinweise zur Herkunft des Hundes werden dringend erbeten, an das Tierheim Bremen in der Hemmstraße 491, 28357 Bremen unter der Telefonnummer 0421/351133.