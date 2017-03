„Sväng“: Die Herren mit der Mundharmonika

„Sväng“ – vier charmante Herren aus Finnland spielen am 17. März im Sendesaal auf ihren Mundharmonikas.

Bremen - Von Jörg Esser. „Der Junge mit der Mundharmonika“ trällerte Bernd Clüver 1973. Ein Hit für die Ewigkeit. Mundharmonikas allerdings sind keineswegs altmodisch. Christopher Annen von der Kölner Pop-Rockband „AnnenMayKantereit“ setzt häufig auf dieses Aerophon, also ein Instrument, bei dem der Klang durch direkte Schwingungsanregung der Luft erzeugt wird. Schluss mit dem Klugschiss.

Die vier charmante Herren der finnischen Formation „Sväng“ gelten als „Mundharmonika-Wizzards“. Sie haben Standards für das Ensemblespiel gesetzt – und sind mit einem „anspruchsvollen und unterhaltsamen Programm aus Eigenkompositionen und schrägen finnischen Humor“ weltweit unterwegs.

„Sväng“ – das sind Eero Grundström, Eero Turkka, Jouko Kyhälä und Pasi Leino. Das Quartett gastiert am Freitag, 17. März, im Sendesaal Bremen an der Bürgermeister-Spitta-Allee. Die vier Nordeuropäer haben nach eigenen Angaben einen „unverwechselbaren Stil und Sound erarbeitet“ und bringen Musik zwischen Balkan-Rhythmen, Jazz, Tango und Klassik zu Gehör. Los geht’s um 20 Uht. Karten kosten 25 Euro. Es gibt sie an der Abendkasse oder im Vorverkauf unter 0421/33005767.