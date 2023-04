„Intime Atmosphäre“: Grönemeyer wärmt sich in Bremen für Tour-Start auf

Von: Marcel Prigge

Herbert Grönemeyer ist am 12. Mai 2023 live in Bremen im Pier 2 zu sehen. Einen musikalischen Vorgeschmack brachte er bereits bei Wetten, dass..? im vergangenen November auf die Bühne. © Guenter Hofer/Imago

Herbert Grönemeyer kommt nach Bremen. Bevor er mit seinem neuen Album auf Tour geht, wärmt er sich mit einem Konzert im Pier 2 auf.

Bremen – Bald geht er mit seinem neuen Album „Das ist los“ auf Tour: Herbert Grönemeyer ist ab Mitte Mai wieder live auf einigen Bühnen in Deutschland zu sehen. Bevor sich der Superstar jedoch ganz dem Tourleben widmet, ist er für ein kleines Warm-up-Konzert in Bremen im Pier 2 zu sehen.

Am 12. Mai im Pier 2: Grönemeyer wärmt sich in Bremen für Tour-Start auf

Das Aufwärmen beginnt – auch in Bremen: Herbert Grönemeyer, einer der erfolgreichsten Musiker Deutschlands und ein musikalisches Urgestein, bereitet sich auf seine neue Tour zum Album „Das ist los“ vor. Am 12. Mai ist Herbert Grönemeyer im Pier 2 in der Überseestadt in Bremen zu sehen.

Nach Angaben des Veranstalters, soll es sich bei dem Konzert um eine „musikalische Probe, ein Konzert zum Aufwärmen“ in intimer Atmosphäre handeln. Der offizielle Tour-Auftakt findet ein paar Tage später, am 16. Mai, in Kiel statt.

Herbert Grönemeyer in Bremen: Alle Infos zum Ticketvorverkauf

Wer Tickets für das Grönemeyer-Konzert in Bremen haben möchte, muss womöglich schnell sein. Der exklusive Pre-Sale für den Auftritt im Pier 2 startet am Freitag, 14. April 2023, um 10 Uhr beim Ticketanbieter Eventim. Der „reguläre“ Vorverkauf beginnt einen Tag später, am Samstag, 15. April, um 10 Uhr an allen Vorverkaufsstellen.

Tour zum Album „Das ist los“: Alle Termine der Herbert-Grönemeyer-Konzerte

Die folgende Arena-Tour führt Grönemeyer nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Alle Termine der neuen Tour von Herbert Grönemeyer im Überblick:

16. Mai 2023: Kiel , Wunderino Arena, 20 Uhr

, Wunderino Arena, 20 Uhr 18. Mai 2023: Hamburg , Barclays Arena, 20 Uhr

, Barclays Arena, 20 Uhr 19. Mai 2023: Dortmund , Westfalenhalle, 20 Uhr

, Westfalenhalle, 20 Uhr 21. Mai 2023: Berlin , Mercedes-Benz Arena, 20 Uhr

, Mercedes-Benz Arena, 20 Uhr 22. Mai 2023: Hannover , ZAG Arena, 20 Uhr

, ZAG Arena, 20 Uhr 24. Mai 2023: Wien , Wiener Stadthalle (Halle D), 19:30 Uhr

, Wiener Stadthalle (Halle D), 19:30 Uhr 25. Mai 2023: München , Olympiahalle, 20 Uhr

, Olympiahalle, 20 Uhr 27. Mai 2023: Köln , Lanxess Arena, 20 Uhr

, Lanxess Arena, 20 Uhr 28. Mai 2023: Mannheim , SAP Arena, 20 Uhr

, SAP Arena, 20 Uhr 31. Mai 2023: Zürich , Hallenstadion, 19 Uhr

, Hallenstadion, 19 Uhr 2. Juni 2023: Frankfurt , Deutsche Bank Park, 20 Uhr

, Deutsche Bank Park, 20 Uhr 3. Juni 2023: Leipzig , Red Bull Arena, 20 Uhr

, Red Bull Arena, 20 Uhr 5. Juni 2023: Berlin , Waldbühne, 19 Uhr

, Waldbühne, 19 Uhr 6. Juni 2023: Berlin , Waldbühne, 19 Uhr

, Waldbühne, 19 Uhr 9. Juni 2023: Gelsenkirchen, Veltins-Arena, 20 Uhr

Herbert Grönemeyer kommt gebürtig aus Niedersachsen. Er wurde 1956 in Göttingen geboren. Unter anderem wurde er mit der 1-Live-Krone für sein Lebenswerk, der Goldenen Kamera und mehreren Echos ausgezeichnet. Sein neues Album „Das ist los“ erschien Ende März dieses Jahres.