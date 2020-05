Die Corona-Herausforderung: Bremer Forscher befragen Pflegeheime zur Belastung durch Pandemie

Bremen – 32 Menschen, die nachweislich mit Corona infiziert waren, sind bislang in Bremen gestorben – die meisten waren betagt und lebten in Pflegeheimen. Mit einer umfangreichen Online-Befragung will ein Forscherteam der Universität Bremen herausfinden, vor welchen Herausforderungen die Heime angesichts der Corona-Pandemie stehen.

Rund 18.000 Einrichtungen sollen bundesweit befragt werden – das ist in etwa die Hälfte der Häuser. Welchen Herausforderungen müssen sie sich stellen, wie gehen sie damit um? Das wollen die Bremer Wissenschaftler um Prof. Dr. Heinz Rothgang (Socium, Zentrum Ungleichheit und Sozialpolitik) und Prof. Dr. Karin Wolf-Ostermann (IPP, Pflegewissenschaftliche Versorgungsforschung am Institut für Public Health und Pflegeforschung) herausfinden. Online wird das Team nun die Einrichtungen befragen. Ziel sind Handlungsvorschläge für die Landes- und Bundespolitik, teilte die Universität Bremen mit.

Pflegekräfte bereits vor der Corona-Krise hoch belastet

Ein Blick zurück, bevor das Virus das öffentliche Leben lahmgelegt hat: Pflegekräfte waren schon vor Ausbruch der Pandemie hoch belastet – zuviel Arbeit, zu wenig Geld, das beklagten die Mitarbeiter immer wieder. Und dann kam Covid-19. Die Situation hat sich massiv verschärft. Infiziert sich ein Bewohner, zieht das weitere Erkrankte nach sich und in vielen Fällen Tote, denn die Bewohner sind alt und leiden meistens an Vorerkrankungen.

Besuchsverbot, strenge Kriterien bei der Versorgung der Bewohner, Arbeiten in Schutzkleidung, sind nur einige der Folgen – personell und materiell eine große Herausforderung, auch für ambulante Häuser. Darüber, wie die Betroffenen mit dieser Situation umgehen, will die Uni Bremen verlässliche Daten erheben. Ein neunköpfiges Team aus dem Institut für Public Health und dem Socium führen unter Leitung von Karin Wolf-Ostermann und Heinz Rothgang eine bundesweite Online-Befragung in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen durch. Kontaktiert werden sie per Mail.

Bremer Forscher wollen Mängel in Pflegeheimen aufdecken

Distanzierung ist bisher die Hauptstrategie in der Pandemie. Doch diese Strategie, so die beiden Professoren, ist bei Pflegebedürftigen nicht im selben Maß anwendbar wie bei der restlichen Bevölkerung, da die Bewohner auf persönliche Unterstützung angewiesen sind. Der Haken: Es kann daher auch auf körperliche Nähe mit dem Personal nicht verzichtet werden. So mussten die Angehörigen draußen bleiben. „Dies führt aber zu Isolation und Einsamkeit, die für Pflegebedürftige ebenfalls gefährlich ist. Wir befinden uns also in einem Dilemma“, sagt Pflegeprofessorin Karin Wolf-Ostermann.

Die Bremer Forscher wollen ihren Angaben zufolge ermitteln, an welchen personellen und materiellen Ressourcen es in den Einrichtungen mangelt und welche Änderungen der Rahmenbedingungen sich entlastend auswirken könnten. Aus den Ergebnissen wollen die Wissenschaftler Handlungsempfehlungen formulieren, die über das Bundesministerium für Gesundheit in den politischen Prozess eingespeist werden könnten. „Die Corona-Krise macht deutlich, wie belastet Pflegeeinrichtungen sind. Es ist zu hoffen, dass Bemühungen, die Personalsituation in Einrichtungen zu verbessern, durch die Krise nicht behindert, sondern sogar befördert werden“, sagt Gesundheitsökonom Heinz Rothgang. Wolf-Ostermann sieht in der Krise eine Chance für einen technologischen Innovationsschub – wie die digitale Kommunikation mit den Liebsten.

Zahlen zur Corona-Krise in Bremen

Das Land Bremen meldete am Montagabend bislang 894 bestätigte Corona-Infizierte (davon 56 in Bremerhaven) – einer mehr als am Vortag. 500 Menschen (+62) gelten als genesen, 32 (+1) sind gestorben, teilte das Gesundheitsressort mit. 56 Patienten liegen in Kliniken, sechs müssen beatmet werden. Laut Ressort werden zur Zeit im Durchschnitt 540 Menschen täglich auf Corona getestet.