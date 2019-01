Helmut Lotti und sein Orchester bringen den Soul ins Metropol-Theater

Eleganter Hüftschwung

Eleganter Herzschmerz-Spezialist: Helmut Lotti zog das Publikum im Metropol-Theater schnell in seinen Bann.

Bremen - Von Martin Kowalewski. Auch mit 49 ist sein Hüftschwung elegant. Ein paar Schritte vor und zurück erinnern ein bisschen an Disco-Fox. Das passt zu dem Song, mit dem Helmut Lotti, begleitet vom Golden Symphonic Orchestra, am Donnerstagabend im Metropol-Theater seine etwa 900 Zuschauer zu seiner Show „Soul Classics in Symphony“ begrüßte: „So you win again“ von „Hot Chocolate“. Lotti, im Anzug auf der Bühne, verbindet Ausdruck mit Eleganz.