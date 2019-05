„Minikreuzfahrt“ in Bremerhaven: Neues Wassertaxi kommt gut an

Neues Wassertaxi in Bremerhaven

Bremerhaven hat eine neue maritime Attraktion: Ein Wassertaxi pendelt bei schönem Wetter an den Wochenenden im Stundentakt zwischen dem Neuen Hafen und dem Schaufenster Fischereihafen.

Bremerhaven - Die ersten angebotenen Fahrten mit der „Lottjen“ seien gut angenommen worden, sagte Oliver Seibel, der das Projekt mitinitiierte. „Die Leute waren begeistert.“ Bei Sturm und Regen lege das Boot nicht ab.

Das Wassertaxi ist ein offenes, originales Helgoländer Börteboot, in dem ein Dutzend Passagiere Platz findet. Die einfache Fahrt dauert je nach Tide und der davon abhängigen Schleusenzeit 25 bis 45 Minuten. „Wir müssen durch die Schleusen am Fischereihafen und am Neuen Hafen“, sagte Seibel.

Die Passagiere erlebten die Strecke als „Minikreuzfahrt“. Betrieben wird das Wassertaxi vom Verein „Lottjen“, deren Mitglieder es sich nach Angaben von Seibel zur Aufgabe gemacht haben, historische Wasserfahrzeuge instand zu halten und zu fahren.

dpa