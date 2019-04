Helfende Stäbchen: Typisierungsaktion auf der Osterwiese

Eine Minute reicht

+ © Kowalewski Mund auf, Stäbchen rein: Die Osterwiesen-Besucher Fabian Mende (26) und Marie Langhorst (24) aus dem Landkreis Diepholz lassen sich typisieren. © Kowalewski

Bremen – Eine Minute an der Schleimhaut reichen. Dann haben die kleinen Kunststoffstäbchen mit watteartiger Spitze genug DNA für eine Typisierung als potenzieller Knochenmarkspender für Blutkrebskranke aufgenommen. Der Schaustellerverband des Landes Bremen lud am Donnerstag in Zusammenarbeit mit der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) Besucher der Osterwiese ein, sich im Café Keese typisieren zu lassen.