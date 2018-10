„Slam Bremen macht Theater“: Böse Ironie kommt gut an

Bremen - Von Martin Kowalewski. „Mein Opa war ein toller Mann an Land und auch per se. Mein Opa war ein kühner Held. So hat er es mir erzählt“, sagt Autor David Friedrich (26) aus Hamburg etwas naiv. „Mein Opa wanderte Wochen ohne Wasser durch die Sahara. Mein Opa fuhr bis nach Australien mit dem Fahrrad.“ So beginnt die Erzählung „Mein Opa“ mit der Friedrich am Sonnabendabend im Bremer Theater bei „Slam Bremen macht Theater“ gewann.

Die knapp 900 Zuschauer im ausverkauften Saal entschieden das Finale per Applaus, nachdem Punktwerter drei Autoren ins Finale gebracht hatten. Insgesamt kamen sieben Poetry-Slammer und ein Duo zu dem vom „Slam Bremen“, beheimatet im Lagerhaus, und dem Theater Bremen organisierten Dichterwettstreit.

Opas wilde Geschichten scheinen mit Demenz zu tun haben, mit Rum im Tee oder auch mit einer verzeihlichen Charaktereigenschaft: „Mein Opa war ein Schnacker und ein Charmeur“, so Friedrich in seiner Erzählung. Geboren sei Opa 1927. „Mein Opa war für mich ein Held. Nur war mir gar nie klar, dass mein Opa vielleicht auch mal so was wie ein Nazi war.“ Opa erzählte nicht gerne vom Krieg. „Er erzählte gerne, wie er sich als junger Mann in fernen Weiden sonnte, als Teil einer Jugendorganisation, mit der man sehr günstig reisen konnte.“ Eine charmante Umschreibung der Wehrmacht, die Lacher erntet. „Doch als mein Opa im Fernsehen Leute wie Björn Höcke sah. Da ging ein Zucken durch seinen Körper. Da war ein ganz klarer Schmerz in seinem Gesicht.“ Der lustige Text wird ernst. Opa erinnert, was er verdrängt hat.

Herrlich ironisch ist Friedrichs erster Text: „Leise lachen die Leinsamen“. Mit viel Körpereinsatz beschreibt Friedrich den Kampf eines schlemmenden Mannes gegen lästige Tauben. Dann faltet der Erzähler diesen Mann wegen seiner schlechten Gesundheit zusammen: „Du bist ein wenig unausgeglichen, Du da. Wo Haut und Organe langsam verwittern, fließen auch Cola und Fanta in Litern.“ Eine grausame Diät plus Fitnessprogramm folgt. Darunter: grüner Smoothie. „Ein grüner Smoothie, nicht orange oder rot, die sind nämlich lecker. Nein, ein grüner. Der besteht nur Grünkohl, Spinat und aus Dünger.“

Mit einem knackigen feministischen Rap kommt die junge Bremerin Laura Sherin Rebecca auf Platz zwei. Sie schlüpft immer wieder in böse Männerrollen. Wutgeladen schmettert sie unromantische Phrasen in den Raum. Etwa: „Wer will hier Sex ohne nach dem ,Ja' zu fragen.“ Auch als sie den Cro-Hit „Mach Dir nie mehr Sorgen um Geld“ anstimmt, klingt das nach männlicher Besitzergreifung. Dagegen wirkt ihre Forderung bescheiden: „Abrakadabra, ich will, dass der Sexismus einfach endet.“

Das Duo „Zweidrittel Dames Blonde“, bestehend aus Annika Blanke aus Oldenburg und Insa Kohler aus Bremen, arbeitet sich mit sich fiesen Fragen an seinen Körpergrößen 1,56 und 1,88 Meter ab. Die kleine Blanke droht im Falle einer Frage zu ihrer Volljährigkeit: „Ich zeige meine grauen Haare, und ich sag' nicht, wo die sind.“

Vanessa Kießling (29) aus Hamburg ist begeistert von dem Abend. „Die Mischung der Texte und Themen war einfach toll“, sagt sie.