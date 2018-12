Held braucht Böses

Bremen - Von Martin Kowalewski. Fast 30 Jahre ist es her, dass die „Fantastischen Vier“ Pionierarbeit leisteten und anfingen, in deutscher Sprache zu rappen. Frisch ausgezeichnet mit dem Jacob-Grimm-Preis für Sprachkultur, geht das Quartett auf Tournee mit „Captain Fantastic“. Am 23. Januar kommen die Rapper nach Bremen in die Stadthalle (ÖVB-Arena). Im Interview spricht Thomas D. über die Erfolge, das neue Album und die Tour.

Die „Fantastischen Vier“ haben ihre erste Songveröffentlichung 1991 auf dem Sampler „Krauts with attitude“ herausgebracht. Der Sampler-Titel hängt zusammen mit den brisant textenden schwarzen Rappern von „Niggers with attitude“. Nun haben Sie den Jacob-Grimm-Preis für Sprachkultur gewonnen. Ist das der erfolgreiche Abschluss einer Mission oder fühlt sich das komisch an für einen Rap-Sänger?

Thomas D.: Oh, da sind Sie aber ganz weit zurückgegangen. Wir sind selber sehr stolz auf das, was wir textlich leisten. Wir arbeiten ständig an Gags, Doppeldeutigkeiten und doppelten Böden. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass wir das nach fast 30 Jahren schon verdient haben. Es war schon echte Pionierarbeit, als wir angefangen haben, auf Deutsch zu rappen. Es gab da viel Kritik aus der Hip-Hop-Szene, weil man fand, dass der Ghetto- und Bronx-Stil dazugehört, wenn es „real“ sein soll. Aber Hip-Hop hat auch was Anarchistisches, etwa, wenn man mit einer Platte scratcht statt sie durchlaufen zu lassen, oder eben ein Mikro in die Hand nimmt, ohne überhaupt singen zu können. Wir haben daraus für uns etwas Eigenes gemacht. Heute singen viele Bands selbstbewusst in deutscher Sprache. Ich denke, dass wir da nicht ganz unbeteiligt waren.

Sie haben einmal gesagt, Kunst solle sich eher den grundlegenden, überdauernden Themen widmen und nicht so sehr der Tagespolitik. Auf dem neuen Album „Captain Fantastic“ sind aber auch sehr politische Songs.

Thomas D.: Es gibt die Welt, und es gibt die eigene Gefühlslage. Da muss man manchmal sagen, scheiß auf die eigene Gefühlslage und den Wunsch, was für die Ewigkeit zu machen. Jetzt ist die Situation so, dass man als Künstler etwas machen muss. Es sterben Flüchtlinge auf dem Meer, während wir darüber diskutieren, ob man sie aufnehmen sollte. Aus dieser Stimmung entstanden die Songs „Endzeitstimmung“ und „Tunnel“. Vom Thema eher zeitlos ist „Affen mit Waffen“.

Das Intro klingt nach einem Blockbuster, indem gleich der Held auftritt.

Thomas D.: Wir greifen das Heldenthema auf und sagen, dass es zum Prinzip des Helden gehört, dass er den Bösen braucht. Es heißt ja im Text, an alle Bösewichter, jetzt kriegt Ihr Stress, aber stört Euch nicht daran, das ist nur Straight-Business. Captain Fantastic ist auch nur ein Rädchen im bösen Spiel. Die Platte versucht, einen Blick aufs große Ganze. Auch wir sind nicht die fantastischen, großen Retter.

Was für Kostüme ziehen die „Fanta Vier“ an, wenn sie „Captain Fantastic“ auf die Bühne bringen?

Thomas D. (lacht): Also, der goldene Glitzeranzug ist bereits abgewählt. Wir tragen Schwarz, wie es sich am besten schickt.

Wie bereiten Sie sich als nicht mehr ganz junger Daddy auf die Konzerte vor. Machen Sie ein spezielles Training?

Thomas D.: Ich bin fast 50. Ich habe 40 Jahre Sport gemacht. Ich bin fit. Ich habe gut trainiert. Wichtig für die Gesundheit ist die Ernährung. Doch nach so einer Show habe ich das Gefühl, Du stirbst gleich. Das war aber früher auch schon so.

Was verbinden Sie mit Bremen?

Thomas D.: Also, wir kennen einige Bremer. Ich kenne einen BMXler, der mal zu mir in die Landkommune gekommen ist. Auch die anderen haben hier Freunde. Das Bremer Publikum ist alles andere als norddeutsch kühl.