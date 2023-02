Held auf vier Pfoten: Polizeihund Bruno stellt dreisten Kita-Einbrecher in Bremen

Von: Johannes Nuß

Teilen

Ein Polizeihund in Bremen hat einen Kita-Einbrecher geschnappt. (Symbolfoto) © Polizei Bremerhaven/Symbol

Ein Polizeihund der Polizei Bremen hat in Osterholz in einer Kindertagesstätte einen Einbrecher gestellt. Der hatte sich in einer Toilette versteckt.

Bremen – Kurioses und stinkendes Versteck zugleich: Ein Dieb, der sich in einer Kindertagesstätte in einer Toilette vor der Polizei versteckt hatte, ist dort von Polizeihund Bruno gestellt worden. Ein echter Held auf vier Pfoten also, der so verhinderte, dass den Kita-Kindern im Stadtteil Osterholz die Spielsachen und andere Wertgegenstände gestohlen wurden.

Held auf vier Pfoten: Polizeihund Bruno stellt dreisten Kita-Einbrecher in Bremen

Passiert ist das Ganze in der Nacht zu Samstag, 4. Februar, in einer Kindertagesstätte in Osterholz, berichten Beamte der Polizei Bremen. Dort hatte sich ein 28-Jähriger illegal Zutritt verschafft. Als er sich der Polizei nicht ergeben wollte, heißt es in dem Bericht, habe er von Polizeihund Bruno „überredet werden“ müssen.

Doch der Reihe nach: Wie die Beamten in einem Pressebericht schreiben, hatte der Dieb die Seiteneingangstür der Kita auf der Graubündener Straße aufgehebelt und das Gebäude sowie diverse Schränke und Schubladen durchsucht. Das hierbei verwendete Licht seiner Taschenlampe fiel einer aufmerksamen Zeugin auf, die umgehend die Polizei alarmierte.

Held auf vier Pfoten: Polizeihund Bruno stellt dreisten Kita-Einbrecher in Bremen

Die Einsatzkräfte trafen entsprechend schnell ein und umstellten die Kita. Als sie den Einbrecher an einem offenen Fenster entdeckten, forderten sie ihn auf, die Hände hochzunehmen und aus dem Gebäude zu kommen. Die Hände nahm er auch hoch, aber nur, um das Fenster schnell wieder zu schließen und sich anschließend zu verstecken.

Diese Aktion rief schließlich Schutz- und Stöberhund Bruno auf den Plan. Der Kollege auf vier Pfoten nahm die Witterung auf und „erstöberte“ den Langfinger, trotz chemischer und biologischer Ablenkungsgerüche, in seinem Versteck auf einer Toilette. Für den 28-Jährigen gab es wenig später die Handschellen, für Bruno ein verdientes Leckerli.