Satellit „Heinrich Hertz“ aus Bremen fliegt mit Ariane 5

Bremen - Die „Bremer Mission“ ist geglückt. Die Ariane-5-Rakete mit Bremer Oberstufe hat die vier Galileo-Satelliten aus dem Hause OHB auf ihrer Umlaufbahn im All platziert. Und schon wird weiter geplant – weitere Galileo-Starts sind für Juli 2018 mit der Ariane 5 und 2020 und 2021 dann schon mit der neuen Ariane 6 geplant.

Und am Donnerstag haben OHB und der europäischen Startdienstleister Arianespace, der mehrheitlich zur Ariane-Gruppe gehört, einen Vertrag über den Start des zivil-militärischen Telekommunikationssatelliten „Heinrich Hertz“ geschlossen. Der wird bei OHB in Bremen gebaut und soll im vierten Quartal 2021 mit einer Ariane 5 in seinen geostationären Zielorbit in rund 36.000 Kilometer Höhe gebracht werden. Gestartet wird der 3,5-Tonnen-Satellit vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana.

Die vier Satelliten für das europäische Navigationssystem Galileo haben den Zielorbit am Dienstagabend nach einer Flugzeit von knapp vier Stunden erreicht. Sie kreisen seither in rund 23.000 Kilometern in ihrer Umlaufbahn um die Erde. „Unsere vier Satelliten haben die Systeme unmittelbar nach ihrem Aussetzen im All hochgefahren, die Solarpanele entfaltet und sich zur Sonne ausgerichtet. Die ersten Tests haben direkt im Anschluss begonnen“, sagt Dr. Manuel Czech, Projektmanager Galileo bei OHB.

18 von 22 Galileo-Satelliten in Bremen gebaut

Damit befinden sich derzeit 22 Galileo-Satelliten im Weltraum, 18 von ihnen wurden von OHB entwickelt, gebaut und getestet. Bis 2020 werden die Bremer weitere zwölf Galileo-Satelliten bauen.

Für die Ariane 5 war es der 82. geglückte Start in Folge. Die Trägerrakete soll im Juli 2018 noch vier weitere Galileo-Satelliten starten, bevor sie den Staffelstab an die Ariane 6 übergibt. Zwei Ariane 62 – die neue Ariane-6-Version mit zwei Boostern und dem wiederzündbaren Vinci-Triebwerk – sollen zwischen Ende 2020 bis Mitte 2021 vier weitere Satelliten in die Umlaufbahn bringen, sagt Alain Charmeau, Chef der Ariane-Gruppe. - je