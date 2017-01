Weyher Autohaus sponsort die Dernyrennen bei den Bremer Sixdays

Weyhe - Von Gerd Töbelmann. Dass dieser Mann mit jetzt 63 als Angestellter schon in Altersteilzeit gehen könnte, merkt man Heino Mühlenhort nun wirklich nicht an. Als einer der Chefs der Volvo-Autohäuser in Melchiorshausen, Schwerin und Wismar dreht er doch mit den mittlerweile 75 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von mehr als 25 Millionen Euro an einem ziemlich großen Rad. Von seinem Engagement profitiert auch das Bremer Sechstagerennen, denn seit 2002 ist Mühlenhort schon als Sponsor mit an Bord.

Doch Mühlenhort ist kein Alleinunterhalter, dem es schwer fällt, Kompetenzen abzugeben. Ganz im Gegenteil: Die Söhne Lars (36) und Hendrik (38) sind neben Ehefrau Renate voll integriert. Lars arbeit als Geschäftsführer in Melchiorshausen – Hendrik kümmert sich in dieser Position um das Wohl der 1995 übernommenen Firma in Schwerin. Fünf Jahre später kam dann noch Wismar hinzu.

Der Senior fing als Fernfahrer an, ehe er 1985 die Chance bekam, das Volvo-Autohaus in Melchiorshausen zu übernehmen. Ziemlich schnell machte er sich einen guten Namen. Das blieb natürlich auch dem Mutterkonzern nicht verborgen. „Irgendwann haben die mal angefragt, ob ich nicht in Schwerin einsteigen möchte. Da habe ich erst einmal abgesagt.“ Ein Nein, das aber nicht lange hielt. Mühlenhort erinnert sich: „An einem Samstagnachmittag bin ich mal hingefahren und habe mir alles angeguckt. Zwei Monate später haben wir eröffnet.“ Und zwei Jahre später wurde sogar neu gebaut.

„Bestehende Kontakte pflegen – neue aufbauen“

Die Sache mit Wismar (30 km von Schwerin entfernt) brachte ebenfalls Volvo ins Rollen. Mühlenhort zögerte wieder nicht sehr lange und griff zu. „Bislang haben wir das in der Familie noch nicht bereut. Einmal pro Woche fahre ich hin und kläre einige Dinge.“ Mühlenhort senior ist es aber wichtig zu sagen, „dass das keine Kontrollbesuche sind. Aber ab und an ist es besser, wenn man einige Dinge persönlich vor Ort bespricht.“

Und warum engagiert er sich mit seiner Firma bei den Bremer Sixdays, deren sportliche Entscheidungen nicht auf vier sondern auf zwei Rädern ausgetragen werden? „Wir machen das, um bestehende Kontakte zu pflegen und vielleicht neue aufzubauen“, sagt Lars Mühlenhort, „aber so richtig einordnen, ob sich das auch in Euro und Cent auszahlt, können wir nicht“. So ist das eben mit Werbung.

Am Anfang ging alles mit Bandenwerbung in der Stadthalle los. Es folgte das Sponsoring eines Fahrerpaares im Wettbewerb der Profis. Seit 2013 ist die Firma Mühlenhort nun Hauptsponsor der Derny-Wettbewerbe. „Das passt doch, denn das ist der einzige Wettbewerb, wo wenigstens auch Motoren im Spiel sind“, sagt Heino Mühlenhort und sieht gern den Fahrern hinter den knatternden „Kisten“ zu. Werbewirksam tragen alle Dernyfahrer die Trikots seiner Firma. Das kostet natürlich auch. „Ein niedriger fünfstelliger Betrag geht da schon drauf“, sagt Mühlenhort senior. Allerdings muss er den nicht komplett aus der eigenen Firmenkasse bezahlen. „Es ist zwar nicht leicht, aber wir kriegen es hin, dass sich Volvo Deutschland mit 50 Prozent an den Kosten beteiligt“, sagt Heino Mühlenhort.

„Die Freikarten sind ziemlich begehrt“

Als Gegengeschäft des Veranstalters gibt es nicht nur die Chance der Trikotwerbung, sondern pro Tag noch zehn Freikarten und am Sonntag noch eine kostenlose Loge im Innenraum für zehn Personen. „Die Freikarten sind ziemlich begehrt“, weiß Lars Mühlenhort zu berichten.

Dass sich die ganze Sache aber durchaus lohnen kann, zeigt die Tatsache, dass die Bührmann-Gruppe erst kürzlich sieben Fahrzeuge bei Mühlenhort bestellt hat. Hintergrund: Theo Bührmann junior ist einer der Geschäftsführer der Sport Event Nord GmbH, die die Sixdays hauptverantwortlich ausrichtet. „Dieses Geschäft hätten wir ohne unser Sponsoring beim Bremer Sechstagerennen mit Sicherheit nicht gemacht“, erklärt Lars Mühlenhort und wirkt dabei sehr zufrieden.