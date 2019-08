Von Heimatliebe und Glückshormonen

Bremen - Von Martin Kowalewski. Die Europahymne erklingt vom Turm des Lankenauer Höfts, intoniert vom Spielmannszug „Da Capo“ aus Bremen, zum Auftakt für das „360-Grad-Heimatliebe“-Festival der temporären Hafenbar „Golden City“. Tausende von Besuchern kommen bis Sonntagabend zum Festival.

Bei der Lokalrunde zum Mitsingen hat Ramon Locker (Nomena Struß) einen großen Auftritt. Sein Blockflötenintro zum Abba-Hit „Mama Mia“ kommt etwas schräg und holperig daher. Doch den daraus resultierenden Herzschmerz baut er gleich im Folgesong ab, steigt von der Bühne und singt die Gäste offensiv, aber verzweifelt an, reißt sich seine goldverzierte Jacke vom Körper und liegt schließlich erschöpft vor der Bühne. „Der Himmel ist auch schön, der Boden ist warm und die Gitarre ist toll“, sagt er.

Auf dem Zeltplatz des Geländes haben Johannes Meyer (22) aus Borgfeld und Henrik Schov (22) aus Lilienthal gerade zwei Zelte errichtet. Dies habe eine Stunde, entsprechend zwei Bier, fürs erste Zelt und ein Bier fürs zweite gedauert, sagen sie.

Die Bremer Band „Vladi Wostok“ bringt mit punkigem Rock, russischen, deutschen und englischen Texten eine Menge Zuschauer zum Tanzen. Frontmann Vladislav Mamedev erklärt mehrfach, worum es in den Songs geht, etwa um das Glückshormon Endorphin oder auch die Sehnsucht, dass der Sommer nie zu Ende geht.

„Rummelsnuff“ und seine Mannschaft sind ein skurriler Anblick. Der Frontmann tritt mit freiem Oberkörper auf, präsentiert sich mit seinem runden Bauch wie ein Bodybuilding-Wunder. „Auch bei Pumpern sehr begehrt, ist Harzer Käse Goldes wert“, singt er in einem Song über Harzer Roller. Auch ein Thema: Grillen. „Wir brauchen keine Bratwurst-Zange. Männer hier im Thüringer Land, wenden scheulos mit der Hand“, singt „Rummelsnuff“. Dazu erklingt harter Techno, angereichert mit Akkordeon.

Auch Seemannslieder stehen auf dem Programm. Yannik (31) aus Bremen genießt das Festival und sagt: „Das ist gut gemacht, schon was Besonderes für Bremen.“

„Überseetörn“

Beim „Überseetörn“ am Wochenende in der Überseestadt entfallen zwar diesmal die Törns, aber stattdessen bietet der Verein „Wirtschafts-Wunder-Wagen-Welt“ Oldtimerfahrten an. Carsten Pätzold (52) aus Thedinghausen ist mit einem Lloyd LP 600 aus dem Jahr 1955 fahrbereit. Die Sitze liegen tief. Beim Fahren spürt man die Straße mit allen Unebenheiten. Weitere Oldtimer stehen bereit. Dazu gibt es ein Bühnenprogramm und viel zu schlemmen für die Besucher. Beim Auftritt des Bremer Amateur-Theaters sind die Hexen los bei einem Ausschnitt aus der „Macbeth“-Parodie des Waller Autors Rolf Weber. Munter und farbenprächtig ist die Darbietung der Hochzeitsszene aus „Leonce und Lena“ von Georg Büchner.

Ab mittags gibt’s am Sonntag Fährverkehr zum Lankenauer Höft, um den Bogen zwischen beiden Festivals zu schlagen.

