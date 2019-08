„Heimat“: Ein ewiges Modethema

Germanistin Bärbel Kühn reist durch Jahrhunderte der Literaturgeschichte

+ Ein Stück Heimat? Bärbel Kühn steht vor dem Neptun-Brunnen. Foto: KOWALEWSKI

Bremen – „Heimat“ ist wieder ein großes Thema. „Alle Zeitungen sind voll damit“, sagt Bärbel Kühn (69), Germanistin seit 2009 Vorsitzende des Sprachenrats Bremen, der die Mehrsprachigkeit und Interkulturalität fördert. Und weiter: „Heimat ist ein Modethema, seit es diesen Begriff gibt.“ In ihrem Vortrag „Heimat, Sprache und Literatur“ gibt sie am Sonnabend in der Reihe „Wissen um 11“ im Haus der Wissenschaft einen breiten wissenschaftlichen Überblick dazu.