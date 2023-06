Neuer Hindu-Tempel in Bremen: Heiliger Farbtupfer

Von: Jörg Esser

Teilen

Drei Altäre und jede Menge Figuren: ein Blick ins Innere des Hindu-Tempels. © Esser

Nach einer mehrtägigen Eröffnungszeremonie ist am Donnerstag in Bremen-Osterholz Norddeutschlands größter Hindu-Tempel eingeweiht worden. Mit dabei waren 15 Hindu-Priester.

Bremen – Es ist ein ungewöhnlicher Farbtupfer. Ein mit Ornamenten und Götterfiguren reich verziertes Schmuckstück aus einer anderen Religion. Ein Neubau aus einer anderen Welt mitten in einer frischen Bremer Welt. Ein Ort mit Strahlkraft über die Stadtgrenzen hinaus. Am Donnerstag ist Norddeutschlands größter Hindu-Tempel im sozial-ökologischen Modellquartier „Stadtleben Ellener Hof“ in Osterholz geweiht worden, gut drei Jahre nach dem Spatenstich.

Die Mitglieder der Bremer Hindu-Gemeinde haben den „Sri Varasiththivinayakar Tempel“ bauen lassen. Finanziert worden ist das den Angaben zufolge rund 600 000 Euro teure „Haus für Glücksgott Ganesha“ per Spenden und Kredit.

Finanzierung über Spenden und Kredit

Den Abschluss der Eröffnungszeremonie feierte die Gemeinde mit Gästen aus dem Stiftungsdorf, aus Osterholz und ganz Bremen. „Das ist ein wirklich bewegender Moment für uns alle“, sagte Prasad Agilandam, Hindu-Priester aus Bremen. Sabine Schöbel, Koordinatorin des Quartiers, sprach von einem „wunderschönen Tag an einem besonderen Ort“. Und Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter sagte, der bunte und vielfältige Stadtteil Osterholz sei jetzt „noch ein Stück bunter als bisher“. Das Gotteshaus sei ein Zeichen für Vielfalt und eine weltoffene Gesellschaft, sagte SPD-Alt-Bürgermeister Henning Scherf.

Zahlreiche Götterfiguren zieren den 10,50 Meter hohen Turm des „Sri Varasiththivinayakar Tempel“ im Stiftungsdorf Ellener Hof. © Esser

Zur Tempelweihe, der mehrtägigen „Kumbhabhishekam“-Zeremonie mit verschiedenen Riten und vielen Opfergaben, waren 15 hinduistische Priester aus Deutschland, Indien, England und Norwegen angereist. Der „heilige Königsturm“ des Tempels ragt 10,50 Meter in die Höhe. Er ist mit rund 100 handmodellierten Götterfiguren geschmückt, für deren Herstellung eigens Tempelbauer aus Südindien gekommen waren. Immer wieder ist Ganesha zu sehen, der elefantenköpfige Glücksgott der Hindus. Er wird mit unterschiedlich vielen Händen dargestellt, mal mit Axt, mal mit Pfeil, mal mit Perlenkette. Auch viele Ratten sind zu erkennen – Ganeshas liebste Reittiere. Die Innenfläche des Tempels ist 460 Quadratmeter groß, drei ebenfalls reichhaltig geschmückte Altare sind errichtet worden – der größte für Ganesha, die kleineren für seinen Bruder Murungan und die Göttin Karumanriamman. Die doppelflügelige Eingangstür des Tempels besteht aus Teakholz. Sie sei in Indien in Handarbeit hergestellt und fertig angeliefert und eingesetzt worden, heißt es.

Der Mondstand und der Pachtvertrag

Schon bei Planung und Bau wurden stets genau festgelegte Riten beachtet: So wurde der richtige Zeitpunkt für die Unterzeichnung des Pachtvertrages für das Grundstück nach dem Mondstand „und weiteren günstigen Konstellationen des indischen Horoskops“ bestimmt. Eine Kuh hatte (im Januar 2018) erfolgreich geprüft, ob sich das Areal für den Tempelbau eignet. Sie war jetzt auch bei der Einweihung dabei.

Unterstützt wurde das Projekt von der Bremer Heimstiftung, die das zehn Hektar große Grundstück zwischen Ludwig-Roselius-Allee, Am Hallacker und Osterholzer Friedhof, zwischen Blockdiek und Ellener Feld geerbt hat, auf dem das Modellquartier weiter Stück für Stück, Haus für Haus wächst.