Heiligabend: Gottesdienst auf dem Bremer Marktplatz

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

In der Liebfrauenkirche (City) beginnt am 25. Dezember um 10.30 Uhr ein Weihnachtsgottesdienst. © Kuzaj

Bremen – Spaziergang, Weihnachtsbraten, Spieleabend. Alle Jahre wieder ist Weihnachten auch das Fest der Familientraditionen. Für viele gehört in der einen oder anderen Form auch ein Kirchenbesuch dazu. Bremens Gemeinden bieten die unterschiedlichsten Möglichkeiten – das festliche Spektrum reich vom klassischen Gottesdienst bis zum Jazzkonzert.

„Am Heiligabend und an den Feiertagen gibt es in unseren Kirchen viele festliche Gottesdienste und Krippenspiele für Kinder und Familien, für Singles und Senioren“, mit diesen Worten fasst es eine Sprecherin der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK) zusammen. „Vom frühen Nachmittag bis Mitternacht ist in den Kirchen der Stadt für alle etwas dabei, die das Weihnachtsfest besinnlich, musikalisch oder alternativ feiern möchten.“ In den Kirchen der BEK werden sage und schreibe 59 Krippenspiele aufgeführt.

Doch das Fest wird nicht allein in der Kirche gefeiert, sondern auch unter freiem Himmel – Heiligabend unter anderem in Bremens „guter Stube“, sprich: auf dem Marktplatz unter den Augen des Rolands. Viele Kerzen werden auf dem Marktplatz leuchten, wenn dort um 16.30 Uhr ein etwa einstündiger ökumenischer Heiligabendgottesdienst beginnt. Weihnachtslieder singen, die Weihnachtsgeschichte hören – eine höchst stimmungsvolle Sache bei einbrechender Dunkelheit. Propst Dr. Bernhard Stecker (St. Johann), Pastorin Ingrid Witte (Domgemeinde) und Pastor Sebastian Renz (Unser Lieben Frauen) gestalten den Gottesdienst.

Der „X-mas-Express“ fährt mit dem Trecker durch Bremen-Arsten

Ebenfalls Heiligabend ist der „Arster X-mas-Express“ unterwegs. Der Umzug mit Trecker, Tannenbaum und Anhänger steht unter dem Motto „Komm und teile das Friedenslicht mit uns“. Los geht‘s um 10 Uhr an der Egon-Kähler-Straße (Wendeplatz); anschließend geht es bis 16 Uhr durch die Straßen von Arsten, 14 Stationen steuert der Trecker dabei an. Bläser spielen Weihnachtslieder, es gibt jeweils kurze Beiträge von ukrainischen Flüchtlingen. Unterwegs werden Spenden für die Ukraine-Hilfe der St.-Markus-Gemeinde gesammelt.

Beim „Stall-Gottesdienst“ im Innenhof des Hospizes Sirius in Arsten (Heiligabend, 16.30 Uhr) sorgt die Band „Soul Cake“ für stimmungsvollen Weihnachtssound. Die Gemeinde Neustadt feiert ihre drei Heiligabendgottesdienste ebenfalls im Freien – um 15, 16 und 17 Uhr am Neuen Markt vor der St.-Pauli-Kirche und jeweils mit Krippenspiel. Weihnachtslieder am Feuer erklingen Heiligabend um 15 Uhr in der Überseestadt, und zwar auf der Überseewiese an der Konsul-Smidt-Straße 33, begleitet vom Bläserchor des Gymnasiums Links der Weser.

Radio Bremen sendet live aus dem Bremer Birgittenkloster

Das Birgittenkloster (Schnoor) ist vor nunmehr 20 Jahren eröffnet worden. © Kuzaj

Radio Bremen überträgt Heiligabend um 17 Uhr im Hörfunkprogramm „Bremen Zwei“ live einen Gottesdienst aus der Kapelle des Birgittenklosters. Die liturgische Leitung hat Domkapitular Theo Paul, musikalisch gestaltet wird die Feier von Oliver Rosteck (Orgel) und Anja-Maren Rosteck (Querflöte). Das römisch-katholische Frauenkloster des Erlöserordens (Birgittenorden) an der Kolpingstraße im Schnoorviertel ist vor nunmehr 20 Jahren eröffnet worden. Das Bauwerk ist der erste Klosterneubau in Bremen seit dem Mittelalter.

Ebenfalls Heiligabend wird in der Kulturkirche (Stephaniquartier) – zum inzwischen achten Mal – die „Holy Jazz Night“ gefeiert; in diesem Jahr mit der Sängerin Romy Camerun. Beginn: 23 Uhr; Eintritt frei, Spende erwünscht. Weihnachtliche Texte und Liturgie: Pastorin Diemut Meyer, Orgelmusik: Tim Günther.

Und am Sonntag, 25. Dezember? Da geht es gleich weiter, zum Beispiel um 10.30 Uhr mit einem Weihnachtsgottesdienst in der Liebfrauenkirche (Innenstadt). Es predigt Pastorin Gesche Gröttrup. In der Simon-Petrus-Kirche in Habenhausen beginnt am 25. Dezember um 11 Uhr ein Gottesdienst mit Gospelchor. Eine weihnachtliche Thomas-Messe folgt am 25. Dezember um 18 Uhr im Dom. Sie steht „mit viel Musik und meditativer Stimmung“ unter dem Motto „Friede auf Erden“.