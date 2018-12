Bus und Bahn an Heiligabend: So fährt die BSAG durch Bremen

Bremen - Die Busse und Bahnen der BSAG fahren am Heiligabend nach Sonderfahrplänen. In einer Pressemeldung fasst das Verkehrsunternehmen die Details für Bremen-Stadt und Bremen-Nord zusammen.

Ab Betriebsbeginn gelte für die Bahnen und Busse in Bremen-Stadt bis etwa 14 Uhr der normale Sonnabendfahrplan. In Bremen-Nord gilt diese Regelung bis etwa 15 Uhr.

Im Anschluss treten folgende Änderungen in Kraft:

Linien im 30-Minuten-Takt: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 24, 25, 26, 27, 37 und 39 - in Bremen Nord 90, 93, 94, 96 und 98

Linien im Stundentakt: 20, 21, 22, 28, 31, 40, 41, 51, 53, 55, 57 und 58

Linien im Zwei-Stunden-Takt: 33, 34, 65 und 66

Die Linien 8, 21, 22, 27 und 31 fahren mit verkürzten Linienführungen.

Die Nachtlinien fahren in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag zu Beginn wie in den regulären Nächten von Montag auf Dienstag. Ab 4.30 Uhr verkehren die Nachtlinien wie am Sonntagmorgen.

Im Zuge der Sonderfahrpläne schränkt die BSAG ihre Anschlussgarantie ein. Diese gilt Heiligabend in Bremen-Stadt nur bis circa 9.30 Uhr. In Bremen-Nord gilt sie den gesamten Tag.

Für Zeittickets gilt der 24. Dezember wie ein Wochenendtag. Das bedeutet, 7-TageTickets, MonatsTickets, MIAplus-Tickets, JobTickets und StadtTickets für Erwachsene bieten ganztägig die Mitnahme eines weiteren Erwachsenen und von bis zu vier Kindern unter 15 Jahren. Darüber hinaus sind MIAplus-Tickets und JobTickets für Erwachsene unabhängig von der Preisstufe verbundweit gültig.

