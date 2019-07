Die Hefeforscherin für Umweltschutz

Elke Nevoigt beschäftigt sich seit ihrer Promotion mit Hefen. Sie sind robust, leicht handhabbar, vielseitig – „einfach ein wunderbarer Organismus für die Forschung im Labor“, sagt die Wissenschaftlerin.

Bremen – Ihre Arbeitsgruppe an der Jacobs-Universität in Grohn nimmt den Angaben zufolge eine international führende Rolle auf dem Gebiet der Hefeforschung ein.

Die 52-Jährige schätzt die Mikroorganismen auch deshalb, weil sie eine Brücke bilden zwischen der traditionellen Nutzung von Bäckerhefe zur Herstellung von Lebensmitteln wie Brot, Wein oder Bier und der modernen „weißen“ Biotechnologie, das heißt: der nachhaltigen industriellen Produktion von Chemikalien und Kraftstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen.

Der Umweltschutz und die Schonung von Ressourcen sind dabei für sie wichtige Motivationen. Nevoigt forscht daran, wie nachwachsende Rohstoffe und Abfallstoffe besser verwertet werden können. Statt auf chemische Katalysatoren setzt sie auf Enzyme und Mikroorganismen als Biokatalysatoren. Die Anwendbarkeit ihrer Forschung ist ihr wichtig. „Ich möchte sehen, was ich mit meiner Arbeit erreichen kann“, sagt sie – was nicht ausschließt, dass sie sich auch mit Grundlagenforschung beschäftigt.

Landwirtschaftliche Abfallstoffe enthalten laut Nevoigt oft erhebliche Mengen an Substanzen, die von Natur aus nicht von Backhefe verwertet werden können. Auch seien manche Verbindungen in solchen Substraten giftig oder wachstumshemmend und behinderten die Fermentation. Die Herausforderung für die Hefeforscherin besteht darin, verbesserte, neuartige Hefestämme mit Hilfe der Biotechnologie zu entwickeln. Sie hat dafür mehrere Patente angemeldet. Durch ein von ihr entwickeltes Verfahren ist beispielsweise die Herstellung von Bioethanol effizienter geworden, sagt sie. Es entstehen weniger Nebenprodukte, aber mehr Biokraftstoff.

Derzeit ist sie Koordinatorin des europäischen Forschungsprojektes „Yeastpec“ mit Partnern unter anderem in Finnland, Belgien und Portugal, in dem es um die optimierte Nutzung von Zuckerrübenschnitzeln geht. Hier will sie bei der Zuckerproduktion anfallende Reststoffe in Biokraftstoff und Chemikalien umwandeln. Ihre Gruppe konzentriert sich auf die Mitverwertung von Pektinbausteinen. Pektin ist eine wichtige Gerüstsubstanz in den Zellwänden von Pflanzen. Um den Stoffwechsel der Hefe zu untersuchen und zu optimieren, nutzt Nevoigt modernste Techniken der molekularen Biotechnologie und der synthetischen Biologie, inklusive der Genschere „Crispr-Cas9“. Die Wissenschaftlerin bildet auch Nachwuchs für die Forschung aus. Sehr gute Studenten bindet sie frühzeitig in ihre Arbeit ein. Und natürlich lehrt sie auch: „Es hilft auch der eigenen Forschung, sich noch einmal mit den Grundlagen zu beschäftigen.“ In ihren inzwischen rund zehn Jahren an der Jacobs-Uni hat Nevoigt insbesondere die Internationalität der Studenten schätzen gelernt. „Die Auseinandersetzung mit anderen Kulturen und Sichtweisen ist sehr inspirierend“, sagt sie. Von dem Austausch profitierten nicht nur die jungen Menschen, „sondern auch ich als Professorin“. gn