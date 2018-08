Heinekens Park in Oberneuland: Das Heckenrondell ist der Blickfang

„Grünes Bremen“

+ © Kuzaj 6,25 Meter hoch, umschließt das mit bogenförmigen „Fenstern“ versehene Rondell in Heinekens Park (Oberneuland) eine ovale Rasenfläche. Auf dem Rasen sind deutlich die Folgen des heißen und trockenen Sommers zu sehen. © Kuzaj

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Eine Inszenierung, die wirkt – zwischen Bäumen und klar strukturierten Wegen zieht es die Blicke auf sich, das spektakuläre Heckenrondell in Heinekens Park an der Oberneulander Landstraße. Ein Park mit langer Geschichte, angelegt auf einem Landgut. Heute ist er Thema in unserer Sommerserie „Grünes Bremen“.