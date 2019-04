Visionen für das Lankenauer Höft: Hausboote auf der Weser

Bremen – Der Bremer Theo Bührmannn wird künftig mit seiner Gruppe das Lankenauer Höft auf Vordermann bringen. Das hat die Jury entschieden, wie die Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) mitteilte. Damit geht das städtische Grundstück zwischen dem Neustädter Hafen und der Weser im Erbbaurecht für die Dauer von 99 Jahren an die Bietergemeinschaft Bremer Veranstaltungs- und Event-Gesellschaft/HBJu Immobilien. Bührmanns Vision ist, hier irgendwann Hausboote zu betreiben.

Die Wirtschaftsdeputation stimmte den Erbbaurechtplänen zu. Nun muss noch der Finanzausschuss grünes Licht geben, doch das dürfte kein Hindernis sein. Die Bietergemeinschaft will nach eigenen Angaben etwa einen mittleren einstelligen Millionenbetrag in das Areal investieren. 20 Arbeitsplätze sollen entstehen.

„Ziel der Ausschreibung war eine städtebauliche Aufwertung des Gebietes mit hohem Naherholungswert und Freizeitangeboten für die angrenzenden Stadtteile. Das Angebot der Bietergemeinschaft erfüllt diese Anforderungen in hervorragender Art und Weise“, sagte Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) nach der Sitzung der Deputation. Das neue Konzept stelle einen „echten Gewinn“ für alle Bremer und auch für Besucher von außerhalb dar, sagte der Senator.

„Wir freuen uns sehr über die Entscheidung der Jury und auf das vor uns liegende Projekt“, sagte Theo Bührmann, Geschäftsführer des Veranstaltungsunternehmens. Die Bietergemeinschaft, die künftig als Projektgesellschaft „Lankenauer Höft“ firmiert, will nach seinen Worten auf dem Grundstück einen Neubau für Gastronomie und Veranstaltungen mit drei Geschossen errichten. Dort sollen zwei etwa 600 Quadratmeter große Veranstaltungsflächen über zwei Etagen und ein Restaurant mit einer großen Terrasse entstehen.

Im Außenbereich sieht das Konzept einen Beachclub, drei Beachvolleyballfelder und einen Mehrgenerationenspielplatz vor. Geplant sind zudem eine Fahrradstation mit Ladestation für E-Bikes und Ladesäulen für E-Autos und E-Motoren. Die Außenflächen sollen künftig auch für Veranstaltungen wie zum Beispiel Kinderflohmärkte, Kultur und Konzerte genutzt werden.

Und Bührmann hat auch eine Vision: Er möchte am Lankenauer Höft Hausboote als Ferienwohnungen zur Verfügung stellen. Außerdem soll es Wassersport auf der Weser geben. Theo Bührmann denkt dabei zum Beispiel an eine Wakeboardanlage oder an Wasser-Go-Kart. Doch das müsste noch mit den Behörden abgesprochen werden, heißt es.

Das Grundstück ist 7 876 Quadratmeter groß und mit einem Gebäude (Restaurant, Büros) sowie einem Radar- und Kontrollturm bebaut. Der Turm bleibt erhalten, der alte Bau wird abgerissen. In diesem Sommer wird das Gelände noch von der Theatergruppe „Golden City“ bespielt.

