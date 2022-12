Weil sie ihm kein Geld geben wollte: Bettler attackiert Frau am Bremer Hauptbahnhof

Von: Fabian Raddatz

Am helllichten Tag: Weil sie ihm kein Geld geben wollte, hat ein 63-Jähriger eine Frau am Bremer Hauptbahnhof attackiert und verletzt.

Bremen – Ein aggressiver Bettler hat eine Frau am Bremer Hauptbahnhof beleidigt, bedroht und dann angegriffen. Das schreibt die Bundespolizei in einem Bericht. Der 63-Jährige wird demnach beschuldigt, die 38-jährige Frau verletzt zu haben – offenbar, weil sie ihm kein Geld geben wollte.

Am Hauptbahnhof Bremen hat ein Bettler eine Frau attackiert und verletzt. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Erste Ermittlungen und Videoauswertungen hätten gezeigt, dass der Mann in der Bahnhofs-Vorhalle mehrfach Reisende an einem Fahrausweisautomaten angebettelt hatte – darunter auch die Frau, die er nach drei Euro fragte. „Angeblich wollte er eine Fahrkarte nach Oldenburg kaufen“, so die Polizei.

Sie bot dem Mann an, die Fahrkarte für ihn zu bezahlen, wollte ihm jedoch kein Bargeld geben. Der 63-Jährige soll sie daraufhin sexistisch beleidigt haben. Auch soll er gedroht haben, sie mit einem Messer zu verletzen. Dann stieß er der Frau in den Rücken und versetzte ihr einen Ellenbogenstoß.

Ein 37-jähriger Zeuge zeigte Zivilcourage: Er half der Frau und hielt den Mann bis zur Übergabe an die Bundespolizei fest. Die Beamten durchsuchten den 63-Jährigen auf der Wache. Es wurde zwar kein Messer gefunden, aber er hatte 29 Euro Bargeld dabei.

Er wurde mit Strafanzeigen wegen Bedrohung, Körperverletzung und Beleidigung entlassen. Zudem muss er mit einem Hausverbot rechnen.