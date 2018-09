Passanten behindern Rettungseinsatz am Bremer Hauptbahnhof

Bremen - Bei einem Rettungseinsatz der Polizei am Bremer Hauptbahnhof sind die Beamten von mehreren Personen aggressiv angegangen und angepöbelt worden. Viele Umstehende filmten das Geschehen zudem mit ihren Handys.

Auslöser des Tumults war ein 28 Jahre alter Mann, der sich am Montag gegen 22.15 Uhr mit einer brennenden Flüssigkeit übergoss und diese entzündete, teilte die Polizei in einer Meldung mit. Vom Bereich der Baucontainer auf dem Platz der Deutschen Einheit rannte der über den Bahnhofsvorplatz in Richtung Bahnhofstraße.

Zufällig anwesende Polizisten begannen umgehend mit der Rettung des Mannes. In Zusammenarbeit mit einer ebenfalls zufällig anwesenden, speziell für derartige Verletzungen ausgebildeten Krankenschwester leisteten die Beamten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Der 28 Jahre alte psychisch Erkrankte erlitt schwerste Verletzungen und kam zur Behandlung in eine Spezialklinik nach Hamburg. Er befand sich am Dienstagnachmittag noch in Lebensgefahr.

Der gesamte Einsatz war begleitet von einer Vielzahl an Schaulustigen. Zahlreiche Augenzeugen rannten in Richtung des Mannes und fertigten mit ihren Handys Video- und Fotoaufnahmen, teilte die Polizei weiter mit. Zudem wurden die Einsatzkräfte während der Erstversorgung von Umherstehenden immer wieder aggressiv angegangen und angepöbelt.

Einsätze belastend, Persönlichkeitsrechte betroffen

„Einsätze dieser Art sind auch für Polizisten und Rettungskräfte sehr belastend. Störungen von außen sind dabei keine Hilfe und erschweren die Situation nur unnötig“, schreibt Pressesprecherin Jana Schmidt. Nur durch Unterstützungskräfte sei es gelungen, die Schaulustigen zurückzudrängen.

Die Polizei Bremen verurteilt dieses Verhalten in der Meldung zutiefst und weist daraufhin, dass Personen, die keine Zeugen sind oder Erste Hilfe leisten, sich nicht unnötig lange an Einsatzorten aufzuhalten und die Arbeit der Einsatzkräfte nicht zu behindern. Auch seien die Persönlichkeitsrechte der beteiligten Personen zu achten.

Hinweis der Redaktion

Generell berichten wir nicht über den Verdacht auf Selbstmord-Absichten, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111.

