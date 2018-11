Bombendrohung legt Bremer Hauptbahnhof teilweise lahm

Bremen - Eine Bombendrohung hat den Bahnverkehr am Bremer Hauptbahnhof am Montagabend kurzzeitig teilweise zum Erliegen gebracht. Gegen 18:45 Uhr hatte die Polizei Bremen nach eigenen Angaben eine schriftliche Bombendrohung erhalten.

Der unbekannte Absender hatte in seiner Ankündigung das Gleis 1 des Hauptbahnhofs Bremen benannt. Sofort wurden alle erforderlichen Maßnahmen durch die Polizei Bremen in enger Abstimmung mit der Bundespolizei eingeleitet, heißt es in einer Meldung der Beamten.#

Intensive Fahndungs-, Such- und Aufklärungsmaßnahmen im Hauptbahnhof sowie im Umfeld des Hauptbahnhofs wurden durch viele Einsatzkräfte beider Polizeibehörden durchgeführt. Dabei kam unter anderem die neue Videoüberwachungsanlage der Bundespolizei zum Einsatz. Der Staatsschutz der Polizei Bremen nahm umgehend die Ermittlungen auf.

Nach Erkenntnissen vom späten Montagabend ist nicht von einer Ernsthaftigkeit der Bombendrohung auszugehen. Für die Dauer der Maßnahmen mussten die Gleise 1 bis 3 des Hauptbahnhofs Bremen für etwa 30 Minuten gesperrt werden. Dies führte zu kurzfristigen Einschränkungen im Zugverkehr. Betroffen waren hierdurch insbesondere die Zugverbindungen in Richtung Oldenburg.

Die weiteren Ermittlungen zur Tat beziehungsweise dem oder den Tätern dauern an, hieß es am Montag abschließend.

Rubriklistenbild: © Mediengruppe Kreiszeitung/kom