Hauke Hilz gibt FDP-Vorsitz ab

Bremen – Der Bremerhavener Hochschulprofessor Hauke Hilz gibt im kommenden Jahr den Landesvorsitz der FDP ab. Der 42-Jährige kündigte an, im April 2020 nicht noch einmal zu kandidieren. „Nach neun Jahren ist es Zeit, das Zepter weiterzugeben“, sagte Hilz. Als sein Nachfolger will der 34-jährige Bürgerschaftsabgeordnete Thore Schäck kandidieren.

Hilz will sich stärker auf die Aufgaben als Abgeordneter und Fraktionsvize in der Bremischen Bürgerschaft und die Arbeit in der Bremerhavener Stadtverordnetenversammlung konzentrieren. In der Seestadt „regieren“ die Liberalen in einer sogenannten „Deutschland-Koalition“ gemeinsam mit SPD und CDU. Im Kommunalparlament verfügt das Dreierbündnis über 25 von 48 Sitzen (die SPD hat zwölf, die CDU zehn und die FDP drei Abgeordneten). Die übrigen Sitze verteilen sich auf sieben Parteien und Einzelbewerber.

Hauke Hilz hat die Bremer FDP im Juni 2011 übernommen, als die Partei in einer tiefen Krise und sich durch interne Querelen mit einem Stimmergebnis von 2,4 Prozent ins parlamentarischen Abseits manövrierte.

2015 gelang den Liberalen mit Hilz als Parteichef und Lencke Wischhusen (zwischenzeitlich Steiner) als Spitzenkandidatin mit 6,6 Prozent der Wiedereinzug ins Landesparlament. Im Mai dieses Jahres büßte die Partei ein, holte 5,9 Prozent der Stimmen und gewann fünf Bürgerschaftsmandate.

Die Bremer FDP wählt am 25. April 2020 einen neuen Landesvorstand. je