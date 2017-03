Bremen - Von Elena Zelle. Ein Kickertisch, eine Golfbahn im Miniatur-Format, Flipcharts, junge Leute an Laptops: Es weht ein Hauch Silicon Valley durch Bremen. Genauer gesagt: durch das alte Postamt 5 in der Nähe des Hauptbahnhofs.

Nur arbeiten die Start-ups hier weder an dem nächsten sozialen Netzwerk noch an der neuesten Smartphone-Innovation. Die Unternehmensgründer aus aller Welt beschäftigen sich zum Beispiel mit Energie, Mobilität oder innovativen Abfalllösungen.

So zum Beispiel das Team um die 26-jährige Vita Jarolimkova aus der Tschechischen Republik: Die jungen Leute setzen sich mit ihrem Start-up „Fopo“ gegen Lebensmittelverschwendung ein. Obst und Gemüse, das es nicht durch die Qualitätskontrolle in das Sortiment eines Supermarktes schaffen würde, wird gefriergetrocknet und zu Pulver verarbeitet. „Wenn sie zu klein, zu groß oder nicht richtig geformt sind, werden die Früchte weggeworfen“, erklärt Vita. „Unsere Idee ist, sie zu trocknen und zu Pulver zu verarbeiten.“

Gefriergetrocknetes Obst als Geschäftsidee

Statt zwei Wochen halten Bananen oder Mangos so zwei Jahre. Verkauft wird das Ganze über den Webshop. Aber was macht man mit Bananenpulver? „Man kann es ins Müsli tun, in den Joghurt, damit backen oder Eis herstellen“, sagt Vita Jarolimkova. Das Pulver habe fast so viele Nährstoffe wie das frische Produkt.

Das Team arbeitet mit Partnerfirmen in Israel und auf den Philippinen zusammen, bald soll auch Kenia hinzukommen. All die Kontakte haben die jungen Leute auch über ihr Studium geknüpft: Sie haben gemeinsam einen Master in „Food Innovations“ und „Product Design“ gemacht. Sie haben 2015 den ersten Preis bei der „Smart Tech Trophy“ des Bremer Energieversorgers SWB AG gewonnen und zogen danach gemeinsam mit anderen Start-ups ins „Kraftwerk – City Accelerator Bremen“ im alten Postamt 5 ein.

+ Die beiden Norweger Paal Christian Myhre (links) und Åasmund Møll Frengstad wollen mit ihrem Startup und der App „Smartcharge“ das Aufladen von E-Autos vereinfachen. © Zelle In dem hohen Raum, wo die Steckdosen an Kabeln von der Decke über der großen Sitzgruppe baumeln, arbeitet auch das Start-up „Meshcrafts“. Das Team um Paal Christian Myhre ist seit Januar diesen Jahres dabei. Die Idee der Norweger betrifft den Bereich E-Mobilität: Sie haben eine Smartphone-App entwickelt, mit der man Ladestationen für Elektro-Autos findet und diese auch reservieren und bezahlen kann. „Das größte Problem mit der E-Mobilität ist die Unsicherheit, ob man sein Auto aufladen kann oder nicht“, sagt Myhre.

Die von ihm und seinem Team entwickelte App „Smartcharge“ zeigt auf einer Karte alle verfügbaren Ladestationen an, außerdem die Adresse und ob die Station frei ist. Für Bremen sieht es auf der Karte noch etwas mau aus. Das liegt nicht nur daran, dass es in Bremen nicht so viele Auflademöglichkeiten gibt, sondern auch daran, dass das Start-up hier ganz am Anfang steht.

Für Oslo zum Beispiel zeigt die App mehr als 200 Ladestationen an – dort befindet sich in der Regel mehr als ein Aufladepunkt. „Meshcrafts“ war 2016 Zweiter bei der „Smart Tech Trophy“.

2015 bewarben sich 42 Teams aus 13 Ländern um den Preis. Im Folgejahr waren es mehr als 80 Gruppen aus fünf Kontinenten.

Für das „Fopo“-Team ist die Zeit im „Kraftwerk“ eigentlich bald vorbei. Es will aber noch ein paar Monate bleiben und weiterarbeiten – der Hauch Silicon Valley in der Hansestadt scheint den kreativen Gründern Aufwind zu geben.

„Smart Tech Trophy“: 14-monatiges Förderprogramm

Der Preis „Smart Tech Trophy“ wird vom Bremer Energieversorger SWB seit 2015 vergeben. Start-ups können sich mit Ideen zum Thema „Infrastruktur in der Stadt der Zukunft“ bewerben. Zu gewinnen gibt es für den Sieger 3.000 Euro.

Vielversprechende Start-ups bekommen außerdem die Möglichkeit, für 14 Monate an einem Förderprogramm teilzunehmen. In dieser Zeit bekommen sie eine gestaffelte monatliche Unterstützung: zu Beginn zwischen 100 und 3000 Euro und gegen Ende zwischen 1500 und maximal 6000 Euro.

Außerdem können sie im „Kraftwerk – City Accelerator Bremen“ im alten Postamt 5 arbeiten und werden in Workshops fit für den Markt gemacht – Unterstützung gibt es von Tutoren der SWB und des Mercedes-Benz-Werkes Bremen. Im Gegenzug hält der Energieversorger SWB sich die Möglichkeit offen, zehn Prozent der Firmenanteile zu übernehmen.

elz