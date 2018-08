Schlagerfestival „Bremen Olé“: Ein Hauch von Mallorca

Bremen - Von Martin Kowalewski. Ein bisschen verrückt angezogen feiert es sich noch besser. Loris Schäfer (17) aus Bröckel bei Celle genießt das Schlagerfestival „Bremen Olé“ im Bademantel. Auf den Schultern trägt er eine Sexpuppe aus Kunststoff, unterm Bademantel nur eine Unterhose. Wie die anderen etwa 11.000 Besucher, die auf der Bürgerweide feiern, ist er in Bestlaune. Auch gelegentliche Regentropfen trüben seine Stimmung nicht. Allerdings sind etwa 7000 Besucher weniger da als im Vorjahr.

Um ein Haar hätte Schäfer doch seine Hose und seinen Pulli holen müssen, die er für die Rückfahrt im nahegelegenen Hauptbahnhof eingeschlossen hat. „Die wollten mich erst nicht reinlassen. Die haben am Eingang drei Kollegen kommen lassen“, sagt er. „Dann ging es aber doch. Die haben aber gesagt, wenn Du nackt rumläufst, ist Schluss.“ Das hat Schäfer aber gar nicht vor, dafür gefällt es ihm zu gut und ganz besonders freut er sich auf „Klaus und Klaus“. „Das sind die Besten“, sagt er.

Auch Pascal Thies (18) aus Hannover hat sich verkleidet. Er läuft als „Pink Panther“ in einem wolligen Ganzkörperkostüm herum. „Ein bisschen warm ist das schon“, sagt er. Aber am Feiern hindert ihn das nicht. „Es ist super-mega-gut“, sagt er.

Derweil heizt Mia Julia auf der Bühne die Stimmung an. Wie immer wieder an dem Tag geht es um Mallorca. Der Song „Mallorca, da bin ich daheim“ feiert das Urlaubsparadies. Mia Julia nutzt das Mikro auch als Rhythmus-Instrument, klopft drauf, die Leute klatschen mit. Mit ihren wilden Tanzeinlagen ist die Sängerin auch ein Genuss für die Augen. Sie fordert die Gäste auf: „Feiert im Mallorca-Style“.

+ Loris Schäfer aus Bröckel bei Celle in Bademantel und mit Gummipuppe. © mko

Lorenz Büffel lässt sich vor seinem Auftritt bereits vier Bier vor die Bühnenlautsprecher stellen. Für die Fans in der ersten Reihe trägt er ein Tablett mit Bieren drauf. Die Security reicht es durch. Büffel singt „Ich will Freibier“ zur Melodie von „Sailing“. Dann greift er das erste Bier, prostet den Fans zu und zieht es weg. Büffel hat die Fans schnell im Griff. Die Mallorca-Hymne „Johnny Däpp“ hilft natürlich.

Büffel verlangt einiges, zeigt es aber auch auf der Bühne. „Wir klatschen!“ Das passiert. „Wir springen!“ Die Leute hüpfen. „Hinsetzen!“ Dafür ist leider kein Platz. Auch für „Hinlegen!“ nicht. Büffel tut das auf der Bühne, sein Mikro ragt in die Luft. Er singt „I like to move it“. Bei der Show kippen die drei übrig geblieben Biere auf dem Laufsteg um. So ein Pech.

Neuling Isi Glück schürt mit dem Song „Die Kinder von Malle“ die Stimmung. Sie ist ein neuer Shooting-Star von der Insel. Das Dauerthema „Mallorca“ scheint den Fans zu gefallen. Hassuma (26) aus Bremen sagt: „Ich flieg da drei- bis viermal im Jahr mit Freunden hin. Ich bin auch immer wieder beim ,Ballermann‘.“ Bei „Bremen Olé“ hat er sich am meisten auf Mia Julia gefreut, aber auch die gesamte Stimmung hat es ihm angetan. „Einfach ein geiles Leben hier“, sagt er. Annette (42) aus Bremen findet das Festival einfach wunderschön. „Mir ist wichtig, hier einfach mal Spaß mit meinen Bekannten zu haben und einfach mal rauszukommen“, sagt sie.

Mit „Reiß‘ die Hütte ab“ eröffnet Mickie Krause seinen Auftritt. Bei ihm sind – wie immer – kesse Sprüche und Anspielungen dabei. Kurz stimmt er die Melodie von „Cowboy und Indianer“ an mit dem Text: „Komm hol‘ das Sakko raus. Wir spielen Hugo Egon Balder.“ Auch beim Thema „Hupen“ ist er da nicht verlegen: „Es gibt Frauen, denen muss man erklären, dass man mit Silikon auch Fenster abdichten kann.“ Krauses Tanzperformance ist knackig. Die Stimmung bei den Zuschauern ist sofort am Maximum.