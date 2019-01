Ein Hauch von Luxus und Dekadenz

„Hansebau“ und „Altbautage“ bieten neben Informationen auch hochpreisige Angebote

+ Ein „Tiny House“ gehört in Halle 6 zu den Hinguckern der „Hansebau“. Foto: MESSE BREMEN/RATHKE

Bremen - Von J–rg Esser. Das Wasser sprudelt in bunten Whirlpools, die in einer schicken Gartenlandschaft platziert sind. Am Beckenrand sind Sektgläser drapiert. Nur die Ente bleibt draußen. Das Pool-Ensemble versprüht einen Hauch von Luxus und Dekadenz auf der „Hansebau“ in den Messehallen 5 bis 7 auf der Bremer Bürgerweide.