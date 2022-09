Angriff in Bremer Straßenbahn: 15 Jugendliche verletzen Transfrau schwer

Von: Patrick Huljina

In Bremen wurde am Samstag eine Transfrau von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen. Ein Täter verletzte die 57-Jährige mit mehreren Schlägen schwer.

Bremen - Am Samstagabend (3. September) ereignete sich in Bremen ein Gewaltverbrechen. Eine 57-jährige Transfrau wurde in einer Straßenbahn von einer Gruppe Jugendlicher zunächst beleidigt und anschließend körperlich angegriffen. Sie musste mit schweren Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Angriff in Bremer Straßenbahn: Jugendlicher schlägt auf Transfrau ein

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Frau gegen 19:35 Uhr mit der Straßenbahnlinie 4 in Richtung Neustadt unterwegs. An der Haltestelle Domsheide seien mehrere Jugendliche in die Tram eingestiegen. „Die knapp 15-köpfige Gruppe beleidigte die 57-Jährige sofort als ‚Scheiß Transe‘ und riss ihr die Perücke vom Kopf“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Transgender Transgender sind Personen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei Geburt zugewiesenen wurde. Transfrauen sind demnach Frauen, deren Geschlechtseintrag bei der Geburt männlich war.

Ein Jugendlicher schlug der Frau demnach mehrfach mit beiden Fäusten ins Gesicht. Er wurde von Zeugen auf 14 bis 16 Jahre alt geschätzt, war etwa 1,70 Meter groß und trug ein weißes T-Shirt sowie eine Umhängetasche. Seine Begleiter feuerten den Jugendlichen laut der Polizeimeldung „lautstark“ an. Erst als andere Fahrgäste eingriffen, ließ die Gruppe von der Transfrau ab. Die Gruppe verließ die Straßenbahn schließlich an der Haltestelle Schwankhalle und flüchtete in eine unbekannte Richtung.

Am Samstag wurde eine Transfrau in der Bremer Straßenbahn angegriffen. Die Täter stiegen an der Haltestelle Domsheide zu. (Archivbild) © IMAGO / Eckhard Stengel

Bremen: Jugendliche verletzen Transfrau schwer – Staatsschutz ermittelt wegen Hasskriminalität

Das 57-jährige Opfer musste mit schweren Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Einsatzkräfte werten nun die Aufnahmen der Überwachungskamera in der Straßenbahn aus. Der Staatsschutz der Polizei Bremen ermittelt wegen Hasskriminalität und gefährlicher Körperverletzung. Sollten Sie Zeugenhinweise haben, nimmt der Kriminaldauerdienst diese unter 0421 362-3888 entgegen.

Erst vor wenigen Tagen war im nordrhein-westfälischen Münster ein 25-jähriger Transmann nach einem Angriff am Rande einer Veranstaltung zum Christopher Street Day (CSD) gestorben. Laut Polizei hatte er sich schützend vor Teilnehmerinnen gestellt, die von einem 20-Jährigen massiv homophob beleidigt wurden. Der mutmaßliche Täter schlug dem 25-Jährigen daraufhin mehrfach ins Gesicht, sodass dieser zu Boden ging und mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlug. Er starb später im Krankenhaus. Der mutmaßliche Angreifer befindet sich in U-Haft. Am 27. August fand auch ein Umzug zum CSD in Bremen statt.

