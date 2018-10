Wutausbrüche im „Fritz“-Theater

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Seine Agentur kündigt ihn als „Deutschlands beliebtesten Choleriker nach Horst Seehofer“ an. Vielleicht ist er sogar Deutschlands größter Choleriker – und das mit einer Körpergröße von bloß 1,63 Metern. Denn viele Menschen sehen ihm so gerne dabei zu, wenn er sich aufregt. Sich richtig aufregt und fast zu platzen droht – in der „heute show“ des ZDF. Und natürlich auch live, in Farbe und ganz nah und echt. Mit anderen Worten: Hans-Joachim Heist, Schauspieler, kommt. Als Gernot Hassknecht ist er gerade mit seinem zweiten Solo-Programm auf Tournee. Und diese Tournee, die führt ihn nun nach Bremen.

Am Mittwoch, 24. Oktober, tritt Hassknecht im „Fritz“-Theater am Herdentorsteinweg 39 auf. Die Aufregung beginnt um 19.30 Uhr, und zwar unter dem Motto „Jetzt wird‘s persönlich“. Denn das ist der Titel der Tour. Karten kosten nach Veranstalterangaben 24 Euro. Die Tickets gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.

Zu erwarten ist „der persönlichste und politischste Hassknecht aller Zeiten“, sagt eine „Fritz“-Sprecherin. Und die vom Künstler selbst gesetzte Qualitäts-Messlatte liegt ja – 1,63 Meter hin oder her – in diesem Fall ganz schön hoch. Überhaupt soll in „Jetzt wird’s persönlich“ alles „bunter, schriller und größer“ werden. Sogar der Hauptdarsteller. Obwohl: „Im Grunde wird die Kultfigur aus der ‚heute show’ einfach nur Schuheinlagen tragen – als Service für die hinteren Reihen.“ Das ist wahre Größe.

„Die Farbe Grau“ in der Neuen Vahr

Die Bremerin Ada Salinger gehört zu den Stammkünstlerinnen des Bürgerzentrums Neue Vahr (Berliner Freiheit). Sie präsentiert dort regelmäßig ihre Kunstwerke. Jetzt ist es wieder einmal so weit. Unter dem Titel „Die Farbe Grau“ zeigt Salinger bis zum 18. November aktuelle Arbeiten. Die Künstlerin „setzt bei ihren Werken auf Vielseitigkeit“, so Insa Lohmann vom Bürgerzentrum. Und weiter: „Neben Acrylbildern finden sich in der Ausstellung auch Radierungen. Salinger malt dabei überwiegend kritische und nachdenklich stimmende Bilder, die Themen wie Menschlichkeit, Umweltschutz und Naturverbundenheit aufgreifen.“ Und der Titel, das Grau? „Das Grau erscheint in verschiedenen Schattierungen, das tiefe Grau steht dabei immer für Bedrohung“, erläutert Ada Salinger. Die Künstlerin sieht ihre Arbeiten als Zeitdokumente, die auch den nächsten Generationen als Zeugnisse dienen sollen. Die Werke entstehen im Künstlerhaus am Güterbahnhof, wo Salinger seit 1997 ihr Atelier hat. Seit mehr als 20 Jahren stellt sie im Bürgerzentrum Neue Vahr aus.