Hasch-Kuchen im Flüchtlingsheim: Frau in Lebensgefahr

Bremen - In einem Flüchtlingsheim in Bremen verzehrten am Mittwochvormittag zwei 25 und 62 Jahre alte Frauen einen Kuchen und klagten anschließend über Übelkeit. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht.

Bei der 25-Jährigen bestehe Lebensgefahr, berichtet die Polizei am Donnerstagvormittag.

Ein 16 Jahre alter Bewohner der Unterkunft lud die beiden Mitarbeiterinnen nach Angaben der Polizei zum Kuchenessen ein. Kurze Zeit nach dem Verzehr klagten die Frauen über starken Schwindel und Übelkeit und wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Die 25-Jährige musste dort reanimiert werden. Die Polizei nahm den 16-Jährigen vorläufig fest. Die Kuchenreste wurden sichergestellt und sofort untersucht.

Es wurden darin deutliche Spuren von Cannabis festgestellt. Der Jugendliche gab an, das Backwerk am Tag zuvor von einem Bekannten aus Niedersachsen geschenkt bekommen zu haben. Dieser wurde durch die Mordkommission ausfindig gemacht und wird im Laufe des Tages vernommen.

Inwieweit der 16-Jährige selbst über die besondere Zutat des Kuchens informiert war, versucht die Kriminalpolizei derzeit zu ermitteln.

jom

Rubriklistenbild: © dpa