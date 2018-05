„Harms am Wall“: Brandruine wird Etage für Etage zerlegt

„Es läuft alles wie geplant“

+ © Esser © Esser

Bremen - Die Brandruine fällt – Stück für Stück, Stein für Stein, Etage für Etage. In der Straße Am Wall zerlegt der 60-Tonnen-Bagger die oberen Etagen des ehemaligen Kaufhauses „Harms am Wall“ und zweier Nachbargebäude.