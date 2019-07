Hansewasser unter Strom

Bremen – Das Bremer Unternehmen Hansewasser ist unter Strom. Oder besser: Die Abwasserentsorger fahren zum Teil mit Strom, also mit Elektroautos. Gerade wurde der Pool der elektrischen Fahrzeuge um vier erhöht, wie Sprecher Oliver Ladeur sagt. Neu sind vier Renault Zoe. Damit hat sich die Zahl der E-Wagen auf mehr als 20 erhöht, wie es heißt.

Neben weiteren Zoe sind für den Abwasserentsorger, an dem Bremen mit etwa einem Viertel beteiligt ist, auch zwei BMWi3, sechs Smart electric, ein KIA Soul, vier Plug-in-Hybride und drei Erdgasfahrzeuge im Flüsterton auf den Straßen unterwegs. Die umweltfreundliche Flotte soll weiter ausgebaut werden, so Ladeur. Und Mobilitätsmanager Frank Wiehart betont: „Das Ende der Fahnenstange ist damit aber noch nicht erreicht. Wir werden den Fuhrpark sukzessive auf alternative Antriebsarten umstellen. An erster Stelle stehen für uns dabei auch in Zukunft Elektroautos.“ Mit dem Einsatz von mehr als 20 Elektroautos werde ein weiterer wichtiger und sichtbarer Beitrag zur Erreichung der Klimaneutralität von Hansewasser geleistet, so Ladeur. Der Sprecher: „Denn die Elektrofahrzeuge fahren klimaneutral, mit Strom aus Klärgas, der in den Hansewsser Kläranlagen in Seehausen und Farge erzeugt wird.“

Das Unternehmen mit Sitz in der Überseestadt verfügt über mehrere eigene Stromtankstellen. In der Hauptverwaltung stehen zwei Stromtankstellen mit vier Schnellladepunkten und zusätzliche zehn Stellplätze zur Verfügung, die mit einer Steckdose ausgestattet sind (normaler Haushaltsstrom 230 Volt und zehn Ampere). Weitere Tankstellen befinden sich in Findorff und bei der Kläranlage Seehausen.

Eingesetzt werden die E-Autos in der Kundenbetreuung, auf Baustellen sowie bei der Instandhaltung der Abwasseranlagen. 2020 kommen vier weitere E-Autos hinzu. Auch bei den Nutzfahrzeugen will Hansewasser etwas ändern, doch da gebe es bisher keine passenden Elektroantriebe. „20 unserer älteren Nutzfahrzeuge tanken GTL-Kraftstoff und vermindern so die Emissionen“, sagt Ladeur. Shell GTL Fuel sei ein synthetischer Dieselkraftstoff, der aus Erdgas gewonnen werde und sauberer verbrenne als herkömmlicher Diesel. gn