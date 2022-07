Hanseat mit feinem Humor: Bremen trauert um CDU-Politiker und Hartmut Perschau

Von: Thomas Kuzaj

Hartmut Perschau (r.) im Jahr 2004 bei einem Auftritt in der ZDF-Show „Wetten, dass..?“ im weißen Bademantel. Die Sendung mit – von links gesehen – Thomas Gottschalk, Veronica Ferres und Hape Kerkeling wurde aus Bremen übertragen. © dpa

Bremen – Bremen trauert um den CDU-Politiker und Bürgermeister a. D. Hartmut Perschau. Der einstige Wirtschafts-, Finanz- und Kultursenator ist am Montag im Alter von 80 Jahren gestorben –nach langer und schwerer Krankheit, wie es am Dienstag bei der CDU hieß. Perschau war eine der prägenden politischen Figuren in den Jahren der Großen Koalition in Bremen.

Dass sein Name einmal so eng mit Bremen verbunden sein würde, war nicht abzusehen gewesen. Am 28. März 1942 in Danzig geboren, wuchs Perschau in Hamburg auf. Nach dem Abitur schlug er die Offizierslaufbahn ein und wurde 1974 zum Major ernannt. Perschaus politische Karriere begann 1970 mit seinem Eintritt in die CDU. Sein politischer Weg führte ihn in drei Bundesländer, zwei Landesregierungen und ins Europa-Parlament.

In Hamburg war Perschau von 1974 bis 1989 Mitglied der Bürgerschaft, neun Jahre davon als CDU-Fraktionsvorsitzender. Im Kampf ums Bürgermeisteramt musste er sich mehrmals der SPD geschlagen geben. Nach der Wende –1991 – wurde Perschau Innenminister in Sachsen-Anhalt. Und von dort ließ er sich nach Bremen locken.

Prägende Jahre in der Großen Koalition in Bremen

Als SPD und CDU 1995 an der Weser zur Großen Koalition zusammenfanden, wurde Perschau Wirtschaftssenator. Im Jahr 1997 wechselte er in das Amt des Senators für Finanzen – und wurde Bürgermeister. Neun Jahre lang gehörte Perschau dem Senat insgesamt an, bevor er dann im Sommer 2004 aus gesundheitlichen Gründen aus dem Kabinett ausschied. Perschau kämpfte gegen seine Krebserkrankung und engagierte sich weiter in der Politik. Von 2004 bis 2009 gehörte er als Abgeordneter der CDU-Bürgerschaftsfraktion an, deren Vorsitzender er von 2005 bis 2007 war. Ende 2009 legte er sein Mandat nieder und zog sich ganz aus der Landespolitik zurück.

Weggefährten in den Jahren der Großen Koalition: Hartmut Perschau (l.) und SPD-Bürgermeister Henning Scherf. © Bahlo

„Nicht ganz einfach“, so hat Perschau es einmal ausgedrückt, sei im Jahr 2007 der Wechsel von der Regierungs- auf die Oppositionsbank gewesen. Die Zeit der Großen Koalition – SPD-Bürgermeister Henning Scherf stand als Präsident des Senats an deren Spitze – nannte Perschau selbst „sehr spannend“. Und: „Wir haben uns gut verstanden und gemeinsam eine Menge zustandegebracht. Wir haben uns bemüht, sachgerechte Kompromisse zu finden.“ Der (exzellenzorientierte) Ausbau von Uni und Technologiepark fiel in diese Zeit, die Schaffung der Überseestadt in den alten Hafenrevieren, der Beginn der Digitalisierung in der Verwaltung. Zwei weitere, weniger mit Erfolg verknüpfte Stichworte: „Space Park“ und Musical.

Perschaus unaufgeregte Art bleibt in Erinnerung

Wie hoch die Wogen auch schlugen, Perschau war einer, der zuhören konnte und die Contenance zu wahren verstand. Seine unaufgeregt souveräne Art wird in Erinnerung bleiben; eine Ausstrahlung gediegener Bürgerlichkeit, die von einem feinen Humor durchzogen war. Perschau, der morgens gern mit Hund „Lilly“ um den Unisee spazierte, passte gut in Hansestädte. Und er konnte es durchaus auch mal krachen lassen, was die spaßige Seite anging. Anfang 2004 zum Beispiel trat er in der ZDF-Show „Wetten, dass..?“ auf. Nicht – wie gewohnt – in Anzug und Krawatte war er da bundesweit im Fernsehen zu erleben, sondern im weißen Bademantel. Hape Kerkeling hatte eine Wette verloren und musste Perschaus Hemd bügeln, während der im Bademantel im Saal saß. . .

Perschau, so CDU-Fraktionschef Heiko Strohmann am Dienstag, „war ein großer Demokrat, Europäer und Hanseat“. Und: „Besonders stark gemacht hat er sich für die Städtepartnerschaften Bremens mit Riga und seiner Geburtsstadt Danzig.“ Strohmann: „Unser tiefempfundenes Mitgefühl gilt seiner Frau und seinen Töchtern.“

Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) erklärte: „Hartmut Perschau war ein allseits und weit über die Landesgrenzen hinaus geschätzter Kollege. In seiner langjährigen Tätigkeit als Bürgermeister und Senator hat er sich mit seiner unermüdlichen, umsichtigen und konstruktiven Art für die Belange des Landes eingesetzt.“ Es sei ihm stets darum gegangen, „das Beste für Bremen zu bewirken“. Bremen sei ihm „ zu großem Dank verpflichtet“.