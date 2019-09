H wie „Hanse-Life“: Kulinarische Abenteuer

Es soll Leute geben, die gucken sich auf der „Hanse-Life“, die gegenwärtig in den Messehallen auf der Bürgerweide tobt, Autos, Sitzlandschaften und Zwiebelschneider an. Wieder andere sind auf der Jagd nach Dingen, die es umsonst gibt; Autos, Sitzlandschaften und Zwiebelschneider gehören da nicht zu.

Und dann gibt es noch die Messeprofis – jene Besucher, die wissen, dass so eine „Verbrauchermesse“ in Wirklichkeit ein kulinarisches Event ist. Abwechslungsreicher als jedes Food-Truck-Treffen, härter als jede Kohlfahrt. Denn wer sich von Halle 1 bis Halle 7 kulinarisch durchkämpfen möchte, braucht einen gut trainierten Magen.

Und eine gewisse Portion Abenteuerlust. Die Bremer lieben ja das Abenteuer. Und nirgendwo sonst sind solche Menüfolgen möglich wie diese: Zum Auftakt gibt‘s einen „Dänischen Hot Dog“, anschließend Wildschweinsalami und „Omas Kartoffelsalat“ mit „echten Landeiern“, als Zwischengang dann Bio-Joghurt aus dem Umland, danach „deftigen Erbseneintopf mit Wursteinlage“, zur Abrundung schließlich ein „pikantes Rindergulasch“.

Was trinkt man dazu? Klar, „internationale Weine“. Ein Anbaugebiet allein könnte es mit all den Speisen auch gar nicht aufnehmen. Nun, noch immer nicht satt? „Germknödel – Speckknödel – Fleischknödel“ preist ein weiterer Stand an, während ein paar Schritte weiter Champignons auf Wunsch auch mit veganen Saucen (Knoblauch und Kräuter) serviert werden. Aber natürlich nur auf Wunsch.

Wer sich im Messetrubel durch die Hallen von den Autos zu den Zwiebelschneidern kämpft, verbrennt all die Kalorien schnell wieder. Ansonsten hilft vielleicht eine Erholungspause – Probeliegen im „Air-Luftbett“ zum Beispiel. Bleibt die Frage, was ein Luftbett ohne „Air“ wär‘. . .