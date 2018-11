Handgefertigte Qualität beim Weihnachtsmesse-Trio

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Kein Schnee. Sondern Sonnenschein und strahlend blauer Himmel. Unter diesen Bedingungen hat am Freitag die Messe „Christmas and more“ in Halle 6 auf der Bürgerweide begonnen. Die vorweihnachtliche Stimmung trübte das Wetter nicht. Innen nämlich herrschen Lichterglanz und Lust. Lust am Dekorieren, versteht sich.

Knapp 120 Händler und Kunsthandwerker präsentieren auf 4 800 Quadratmetern ein glitzerndes Potpourri. Kaum waren die Tore geöffnet, stürmten vor allem Frauen die Gänge. In Zeiten von Gendergerechtigkeit drängt eine Frage sich auf: Ist Weihnachten weiblich?

Ja. Aber nicht nur. Peter Weigmann aus Berne zum Beispiel ist ein Mann. Er arbeitet im Automobilverkauf in Bremen. Auf die „Christmas and more“ aber treibt ihn eine private Leidenschaft: Weihnachtsschmuck. Weigmann verziert Kugeln, er dekoriert und erfindet sie neu. Manchmal macht er aus vier Kugel ein Schmuckstück, dann wieder setzt er sogar höchst ungewöhnliche Elemente wie Kronkorken ein. Es begann damit, dass ihm normale Kugeln „zu langweilig“ geworden waren.

Und irgendwann hatte er eine solche Meisterschaft im Kugel-Verzieren entwickelt, dass er beschloss, sie auch öffentlich zu präsentieren, auf Messen zum Beispiel. Gern arbeitet er abends an seinen Verzierungen. „Manchmal sitze ich bis zwei Uhr morgens daran.“ 200 bis 300 Kugeln pro Jahr entstehen auf diese Weise, sagt Weigmann. Seine Leidenschaft für Weihnachtskugeln geht wirklich weit – sogar an seiner Krawattennadeln baumeln welche. Natürlich ganz kleine.

+ Peter Weigmann aus Berne präsentiert auf der „Christmas and more“ aufwendig verzierte Christbaumkugeln. Manchmal arbeitet er bis zwei Uhr morgens daran. © Kuzaj

Auf Klassiker und Qualität setzt Karin Terborg aus Elisabethfehn. Sie bietet Weihnachtsschmuck aus Thüringen an, handgefertigt in Lauscha. „Keine Fabrikware“, sagt Terborg. „Ich fahre seit 26 Jahren im Frühjahr für eine Woche dort hin.“ Dann bespricht sie mit den Werkstätten alle Details. Und sie hat ihre Grundsätze. Terborg: „Bei einem Verkäufer, der mir seine Werkstatt nicht zeigen kann, kaufe ich nichts.“ Das Ergebnis ist eine in den schönsten Farben der Weihnachtszeit schillernde Christbaumschmuck-Kollektion.

Und sonst? Handgefertigte Korktaschen, Bilder aus Kieselsteinen, handgedrechselte Schreibgeräte – auf der „Christmas and more“ ist das vorweihnachtliche Spektrum breit aufgefächert, neben Schmuck und Deko finden sich auch Geschenkideen.

Die Organisatoren von der Messe Bremen setzen zudem wieder auf ein Trio: Parallel zur „Christmas and more“ öffnen die Messen „Stadtzwerg“ und „Bottle Market“. Der „Stadtzwerg“ bietet in Halle 5 Produkte und Dienstleistungen rund ums Kind. Der „Bottle Market“ vereint in Halle 7 allerlei Flüssiges – von Whiskey über Rum bis hin zum Gin. Hinzu kommen verschiedene Leckereien wie handgefertigte Pralinen, schottische Chips und Lakritze aus Skandinavien.

Öffnungszeiten und Preise

„Christmas and more“, „Stadtzwerg“ und „Bottle Market“ dauern bis Sonntag, 18. November. „Christmas and more“ und „Stadtzwerg“ öffnen Sonnabend und Sonntag in der Zeit von 11 bis 18 Uhr. Der „Bottle Market“ dauert am Sonnabend zwei Stunden länger. Eintritt: Erwachsene zehn Euro, ermäßigt 8,50 Euro. Kinder (bis 14): in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos. Das Ticket gilt für alle drei Messen.