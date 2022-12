Handelskammer Bremen setzt auf Klimaschutz und Innenstadt

Von: Thomas Kuzaj

Leere Schienen in der Obernstraße. . . zur Innenstadt-Belebung präferiert die Handelskammer eine Straßenbahnverlegung. „Sie gehört nicht unbedingt in die Obernstraße“, so formulierte es Präses Eduard Dubbers-Albrecht am Dienstag. © Kuzaj

Bremen – Es müssen nicht immer gleich die ganz großen Schritte sein, um voranzukommen. Handelskammer-Präses Eduard Dubbers-Albrecht hat einen Vorschlag, wie der Entwicklung der Bremer Innenstadt schnell schon mal auf die Sprünge geholfen werden könnte: „Eine Sauberkeits- und Sicherheits-Offensive wäre notwendig“, sagte er am Dienstag im Haus Schütting.

„Dazu bedarf es keiner riesigen Investitionen, aber eines gemeinsamen Vorangehens, damit man sich als Passant in der Innenstadt wohler fühlt.“ Die Handelskammer präsentierte am Dienstag ihre Jahresbilanz und einen Ausblick auf das Bürgerschaftswahljahr 2023. Und natürlich hatte Dubbers-Albrecht dabei auch die größeren Themen im Blick – auch in Sachen Innenstadt. Das gegenwärtig für 100 Millionen Euro entstehende „Balge-Quartier“ (Jacobs-Haus, Stadtwaage, Essighaus, Kontorhaus) des Investors Dr. Christian Jacobs ist für den Präses ein Positiv-Beispiel. „Da ist Bewegung!“

Andernorts hingegen ist deutlich weniger Bewegung zu spüren. Parkhaus Mitte? „Ich fürchte, dass wir da noch eine ganze Weile warten müssen“, sagt Dubbers-Albrecht. Er hat so seine Zweifel, dass der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Brebau gelingt, was dem Unternehmer Kurt Zech nicht gelungen ist – die komplizierten Grundstücksfragen aufzudröseln, unterschiedlichste Interessen zueinanderzuführen. Zumal das Wohnungsbauunternehmen keine Erfahrung mit der Entwicklung großer City-Projekte hat.

Straßenbahn: Handelskammer Bremen fordert Prüfung der Neustadt-Variante

Diskussionen gibt es auch um die Obernstraße, oder genauer: um die Straßenbahn in der Obernstraße. „Die Straßenbahn gehört nicht unbedingt in die Obernstraße“, so sieht es Dubbers-Albrecht. Die Kammer fordert eine umfassende Machbarkeitsstudie, wobei die Betonung auf dem Wort „umfassend“ liegt. Die Variante, die Bahnen über die Neustadt um die City gleichsam herumzuführen, soll mitgeprüft werden. Bremens Planer hatten sich von dieser Variante jüngst verabschiedet. Sie befürchten Bahn-Staus am Brill und haben Bedenken angesichts der Tragfähigkeit der Brücken. Jetzt soll nur noch eine Verlegung der Linien 2 und 3 von der Obern- in die Martinistraße geprüft werden – ungleich teurer, weil es dort noch keine Schienen gibt.

Zurück zur Kammer, die auf ein durch Krieg und Krisen geprägtes Jahr zurückblickt. Beispiel Energie: „Wir wussten phasenweise nicht, wo es hinsichtlich der Versorgung hingeht; das hat sich eindeutig beruhigt“, so Präses Dubbers-Albrecht. Stark zur Beruhigung habe die Preisbremse beigetragen: „Sie hat für Planungssicherheit gesorgt.“ Zudem reagierten Unternehmen vielfältig auf die Herausforderungen – „von niedrigeren Temperaturen in Büros bis zur Optimierung von Maschinen“. Etliche Unternehmen wollten auf Sonnen- und Windenergie setzen, doch: „Die Planungs- und Genehmigungsverfahren dauern zu lange, auch in Bremen.“

Klimaschutz als „Chance für den Wirtschaftsstandort“

Insgesamt aber sehe die Handelskammer Klimaschutz „als Chance für den Wirtschaftsstandort“, für Bremen und den Nordwesten. Dubbers-Albrecht: „Wir sind nah dran, Offshore liegt bei uns vor der Tür!“ Und weiter: „Der Nordwesten ist mit Blick auf Offshore-Windenergie oder Energiekooperationen mit Norwegen und den Niederlanden ein wichtiger Knotenpunkt. Diese Rolle wird durch den Ausbau von Windparks sowie die Inbetriebnahme von Terminals für Flüssiggas und künftig Wasserstoff weiter zunehmen.“ Aus Norwegen zum Beispiel komme „blauer Wasserstoff“, produziert mit der Hilfe von Erdgas. „Ein absolut sinnvoller Zwischenschritt“, so Dubbers-Albrecht. „Zum Beispiel für unser Stahlwerk.“ Auf diese Weise sei es möglich, den CO2-Ausstoß der Stadt Bremen um 50 Prozent zu senken.