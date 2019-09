Handelskammer schaltet sich in Diskussion um autofreie Innenstadt ein

Ziel: Erreichbar bleiben

+ © Kuzaj Wenn die autofreie Innenstadt kommt, dürften die Tage des Parkhauses „Katharina“ gezählt sein. © Kuzaj

Bremen – Bis zum Jahr 2030 soll die Bremer Innenstadt weitgehend autofrei sein, so will es die rot-grün-rote Koalition. Die oppositionelle CDU verweist gar darauf, dass ihre Bürgerschaftsfraktion schon 2012 in einem Positionspapier eine autofreie Innenstadt gefordert hat.