Handelskammer: Bremen hat das höchste Wirtschaftswachstum aller Bundesländer

Bremen - Von Ralf Sussek. Na, wenn das keine guten Nachrichten sind: Die Wirtschaft im Land Bremen ist zum dritten Mal in Folge überdurchschnittlich gewachsen. Mit preisbereinigt 3,3 Prozent hatte Bremen 2017 das höchste Wirtschaftswachstum aller Bundesländer (Durchschnitt 2,2 Prozent). „Die Bremer Wirtschaft ist stark“, bilanzierte Handelskammer-Präses Harald Emigholz bei der Vorstellung des Statistischen Jahresberichts für 2017.

„Der Aufschwung wurde von einer starken Binnennachfrage getrieben“, sagte Emigholz. Hohe Beschäftigungszahlen sowie steigende Gehälter befeuerten die private Konsumnachfrage.“ Allerdings seien politische Entwicklungen in Europa und protektionistische Tendenzen in Amerika „besorgniserregend“. Die Europäische Union müsse auch „ihr eigene Position gegenüber Afrika finden“, so Emigholz.

Den Hauptanteil am Wachstum im vergangenen Jahr hatte die Industrie mit ihren Umsatzsteigerungen (plus 29,4 Prozent), erklärte Hauptgeschäftsführer Matthias Fonger. Der Bereich Autos, Schiffe und Luftfahrt macht demnach gut 70 Prozent an der bremischen Industrieproduktion aus. Die Einfuhren stiegen um 8,7 Prozent, die Ausfuhren um 6,9 Prozent. „Bremen ist daher von Handelsrestriktionen besonders betroffen“, sagte Fonger mit Blick auf die Exporte und verwies beispielhaft auf den Handelskonflikt mit den USA und die politische Lage in Italien.

Im Bausektor („weiterer Treiber für die wirtschaftliche Entwicklung“) wurden Umsatzsteigerungen von 13,3 Prozent erreicht. „Man sieht, die Kräne drehen sich“, so Fonger. Das müssen sie auch, schließlich sollten nach Ansicht der Handelskammer in Bremen jährlich 2 500 Wohneinheiten fertiggestellt („und nicht nur genehmigt“) werden, so Fonger. Die Kammer fordert ein „anderes Bauen“; man müsse etwas für Arbeitnehmer mit ihren Familien tun, die dann ihre Steuern hier zahlen. „Brokhuchting und die Osterholzer Feldmark dürfen nicht mehr ausgespart werden“, sagte Emigholz.

Bei den Gewerbeflächen sollte Bremen 150 Hektar Verfügbarkeitsreserve vorhalten, den Hafentunnel in Bremerhaven fertigstellen und den Ringschluss der A 281 vollziehen. „Wir haben bei der Verkehrsinfrastruktur einen Sanierungsstau von 240 Millionen Euro“, so Emigholz.

Potenzial sieht die Kammer weiterhin bei der Entwicklung der Bremer Innenstadt, unter anderem im Bereich Parkhaus Mitte, Galeria Kaufhof und Karstadt. Die Straßenbahn wollen Emigholz und Fonger weiterhin möglichst schnell aus der Obernstraße heraus haben. Weil eine Verlegung in die Martinistraße zu lange dauere, plädiert die Kammer dafür, die Bahn „um die City herumzuführen“, und zwar über die Schienen in der Westerstraße (Neustadt). Da könnten Bremer Straßenbahn AG und Stadt „sofort losplanen“, erklärte der Präses. „Wir brauchen eine insgesamt überzeugende Wachstumsstrategie“, ergänzte Fonger. Aber: „Der Fachkräftemangel ist das größte Konjunkturrisiko.“

In den vergangenen fünf Jahren wurden von Bremer Unternehmen 24 000 Stellen geschaffen. Im Vergleich zum Vorjahr stiegt die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um 1,8 Prozent. Mittlerweile haben jetzt auch mehr Flüchtlinge die Grundvoraussetzungen, Kenntnisse der deutschen Sprache, für ein Arbeitsverhältnis; sie flossen in die Zahlen aber bislang nur selten ein. In etwa einem Jahr, so Fonger, werde man eine erste Bilanz ziehen können, ob und in welchem Maße Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integriert worden sind.